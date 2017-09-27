Уголовное дело экс-премьер-министра Таиланда Йинглак Чинават. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 сентября 2017 года Верховный суд Королевства Таиланд приговорил Йинглак Чинават, возглавлявшую правительство страны в 2011-2014 годах, к пяти годам лишения свободы, признав ее виновной в халатности при реализации госпрограммы по залоговому выкупу риса у сельхозпроизводителей.

Пребывание у власти и смещение с должности

Йинглак Чинават (род. 1967) заняла пост премьер-министра в августе 2011 года после победы возглавляемой ею партии "Пыа тай" ("Для тайцев") на парламентских выборах. Она стала первой в истории страны женщиной на этом посту.

В ноябре 2013 года в Таиланде разразился правительственный кризис, причиной которого стали попытки Чинават добиться принятия закона об амнистии. Этот закон позволил бы вернуться в Таиланд ее старшему брату Таксину Чинавату, который возглавлял правительство королевства в 2001-2006 годах и был смещен с поста в результате военного переворота (позднее он покинул страну и был заочно приговорен к двум годам лишения свободы за коррупцию и злоупотребление властью; в настоящее время проживает за границей).

В столице Таиланда Бангкоке начались массовые антиправительственные акции, участники которых выступали против коррупции и непотизма в правительстве и утверждали, что Таксин Чинават продолжал негласно руководить страной. Чтобы предотвратить столкновения между властью и оппозицией, Йинглак Чинават обратилась к королю Пумипону Адульядету (1946-2016) с просьбой распустить парламент. Соответствующий указ был подписан королем 9 декабря 2013 года. В связи с этим правительство Чинават стало временно исполнять обязанности и должно было продолжать работу до новых выборов (голосование состоялось 2 февраля 2014 года, однако 21 марта Конституционный суд Таиланда признал его результаты недействительными).

7 мая 2014 года Конституционный суд Таиланда отправил Йинглак Чинават в отставку с поста и. о. премьер-министра. Причиной этого решения стали признанные судебной коллегией неконституционными кадровые перестановки в 2011 году, в результате которых главой Совета национальной безопасности Таиланда стал один из родственников Чинават.

После военного переворота 22 мая 2014 года под руководством командующего сухопутными силами Таиланда генерала Праюта Чан-Очи Йинглак Чинават, несколько ее родственников, а также десятки видных политических деятелей государства были арестованы, "чтобы не провоцировать напряжение в стране". 25 мая Чинават освободили из-под стражи, однако она осталась под постоянной охраной военных. Ей запретили покидать территорию королевства без специального разрешения.

23 января 2015 года депутаты Национальной законодательной ассамблеи подтвердили отстранение Йинглак Чинават от власти и запретили ей заниматься политической деятельностью в течение пяти лет.

Возбуждение дела и судебный процесс

Еще в начале 2014 года Национальная антикоррупционная комиссия (НАК) страны занялась расследованием нарушений при реализации правительственной программы субсидирования сельского хозяйства, инициированной в 2011 году. 27 февраля 2014 года НАК предъявила Йинглак Чинават официальное обвинение в служебной халатности, допущенной при ее разработке. В соответствии с программой правительство выкупало у крестьян рис по ценам, существенно превышавшим рыночные, и брало на себя обязательства по его продаже за рубеж.

Поскольку в тот период Таиланд являлся крупнейшим экспортером риса в мире (в 2011 году - 10,7 млн тонн), правительство рассчитывало, что оно сможет манипулировать ценами на эту злаковую культуру. Однако реализовать эти планы не удалось, Таиланд лишился лидирующих позиций на мировом рынке риса (их заняли Индия и Вьетнам), государственные склады оказались затоваренными. По данным НАК, с 2011 года программа нанесла государству ущерб на сумму почти $15 млрд. Кроме того, при ее реализации были раскрыты случаи коррупции и мошенничества.

8 мая 2014 года, через день после отставки Чинават, НАК признала ее виновной в халатности при реализации госпрограммы по залоговому выкупу риса, а 5 августа 2014 года направила в Генеральную прокуратуру Таиланда материалы расследования. 19 февраля 2015 года Генпрокуратура официально предъявила экс-премьеру обвинения.

19 мая 2015 года Верховный суд Таиланда начал слушания по делу, они завершились 21 июля 2017 года. Всего состоялось 26 слушаний, были допрошены 15 свидетелей со стороны обвинения, 30 - со стороны защиты. Сама Чинават назвала обвинения несправедливыми, а дело политически мотивированным. 1 августа 2017 года она выступила в суде с заключительным словом, заявив, что "уверена в своей невиновности".

Верховный суд должен был огласить вердикт еще 25 августа 2017 года, тогда к длительным тюремным срокам заключения были приговорены 20 бывших высокопоставленных чиновников из правительства Чинават. Однако сама экс-премьер на судебное заседание не явилась, суд выдал ордер на ее арест, а дата оглашения вердикта была перенесена. Впоследствии было установлено, что Чинават покинула страну (предположительно, она скрылась в ОАЭ).

Одновременно с апреля 2015 года по февраль 2016 года собственное расследование в отношении Чинават проводила специальная комиссия Министерства финансов, которая пришла к выводу, что экс-премьер "ненадлежащим образом исполняла свои обязанности, в связи с чем были допущены бюджетные потери, а также факты коррупции при реализации госпрограммы". В сентябре 2016 года был определен размер штрафа для Чинават, его сумма составила более $1 млрд. В июле 2017 году Минфин королевства подтвердил, что "выявил 12 банковских счетов экс-премьера и готов списать с них средства в пользу государства".

Сама Чинават позднее заявила, что ее личные средства уже конфискованы.