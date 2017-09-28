AFP: директор аэропорта Эрбиля подтвердил отмену международных рейсов с 29 сентября

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Международные рейсы в аэропорт административного центра Иракского Курдистана - Эрбиля будут приостановлены, начиная с пятницы, 29 сентября. Об этом агентству Agence France-Presse (AFP) заявил в четверг директор воздушной гавани Талар Фаик Салех.
По его словам, полеты в Эрбиль будут прекращены, начиная с 18:00 по местному времени (совпадает с московским) пятницы.
Во вторник, спустя день после референдума о независимости Иракского Курдистана, федеральное правительство Ирака отвело курдскому руководству 72 часа на передачу Багдаду управления всеми пограничными пунктами и аэропортами. Тогда Эрбиль отверг выдвинутый ультиматум.
Управление гражданской авиации Ирака проинформировало иностранные компании о "приостановке всех гражданских рейсов в аэропорты Эрбиля и Сулеймании начиная с пятницы". Решение о прекращении полетов уже приняли египетский национальный авиаперевозчик Egypt Air и ливанская компания Middle East Airlines, иорданская Royal Jordanian Airlines, эмиратская Fly Dubai, а также три турецких авиаперевозчика: Turkish Airlines, Atlas Global и Pegasus.
Вместе с тем министр транспорта и коммуникаций Иракского Курдистана Мавлюд Баумурад заявил телеканалу Rudaw, что власти курдской автономии готовы вести переговоры с Багдадом об отправке наблюдателей в аэропорты Эрбиля и Сулеймании.
Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.