ABC: правительство Испании потребовало от главы Каталонии отменить референдум

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МАДРИД, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство Испании настаивает, чтобы глава Каталонии Карлес Пучдемон отменил референдум о независимости автономной области 1 октября. Об этом в четверг заявил государственный секретарь по вопросам безопасности Хосе Антонио Ньето. Он принял участие в заседании Совбеза Каталонии в преддверии плебисцита, сообщает газета ABC.
В испанском МВД также подчеркнули, что "приложат все силы, чтобы помочь" региональной полиции выполнить судебное постановление и не позволить провести референдум. Ведомство призвало каталонцев к спокойствию и пообещало, что закон будет защищен.
Ранее парламент автономии одобрил два закона о референдуме. Первый, по мнению сепаратистов, создавал правовую базу для проведения плебисцита о независимости, а второй регулировал выход Каталонии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.
Мадрид считает и оба закона, и сам плебисцит незаконными. Власти Испании заверяют, что референдума не будет, однако правительство Каталонии уверено, что плебисцит состоится.