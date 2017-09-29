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WP: Трамп считает Си Цзиньпина самым могущественным лидером КНР за последние 100 лет

Международная панорама
29 сентября, 1:15 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, сентября. /ТАСС

Президент США, выступая на частном благотворительном ужине, рассказал о тесных связях с председателем КНР

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ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал председателя Китая Си Цзиньпина "самым могущественным" китайским лидером за последние 100 лет.

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Как сообщила в четверг газета The Washington Post, американский лидер высказал такое мнение во время выступления на частном благотворительном ужине.

"Он, вероятно, самый могущественный [китайский лидер] за [последние] 100 лет", - отметил во вторник Трамп, рассказав о тесных связях с председателем КНР.

Говоря о ситуации вокруг КНДР, президент вновь подчеркнул, что ее необходимо было решить несколько лет назад. Трамп полагал, что придуманное им прозвище лидера КНДР Ким Чен Ына "человек-ракета" не будет восприниматься как оскорбление, а даже наоборот, как комплимент. Но после того, как лидер КНДР назвал президента США "старикашкой", тот решил пойти дальше.

"Теперь я его буду называть маленьким человеком-ракетой", - пояснил Трамп.

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