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Мьянма отвергла обвинения в этнических чистках и пригласила генсека ООН посетить страну

Международная панорама
29 сентября, 1:37 UTC+3 ООН 29, сентября. /ТАСС

Госсоветник по вопросам нацбезопасности Тхаунг Тун заявил, что его страна стала жертвой кампании дезинформации

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ООН, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Мьянмы не причастны к совершению этнических чисток в штате Ракхайн, а сообщения о них являются дезинформацией. Об этом заявил в четверг госсоветник по вопросам национальной безопасности страны Тхаунг Тун на заседании Совета Безопасности ООН. Он заверил участников встречи, что мьянманские власти привержены уважению прав человека, и пригласил генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша посетить страну, чтобы лично убедиться в этом.

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Тханг Тун признал, что в штате Ракхайн "есть серьезная ситуация, которая требует решения", однако призвал членов Совбеза понять, что "последний цикл насилия был спровоцирован нападениями" боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа". Он выразил сочувствие всем общинам региона, которых коснулось насилие, в том числе рохинджа: "Все они жертвы насилия и терроризма".

"Я хочу подчеркнуть, что в Мьянме нет этнических чисток и геноцида, - сказал госсоветник. - Это серьезные обвинения, и ими нельзя просто так разбрасываться".

Он заверил, что народ Мьянмы, "который так долго стремился к свободе и уважению прав человека, никогда не поддержит политику геноцида и этнических чисток". "Правительство сделает все возможное, чтобы не допустить этого", - подчеркнул Тханг Тун, добавив, что его страна стала жертвой кампании дезинформации. По его словам, вооруженные столкновения и военные операции в Ракхайне прекращены с 5 сентября.

Госсоветник сообщил, что на следующей неделе для дипломатов и журналистов будет организована поездка на север штата Ракхайн. "У них будет возможность лично ознакомиться с ситуацией. Я также рад сообщить, что правительство Мьянмы передало приглашение генеральному секретарю и его заместителю посетить Мьянму. Мы надеемся принять их в ближайшее время", - отметил он.

Выступая на заседании Совбеза, постоянный представитель Бангладеш при ООН Масуд бин Момен представил иную картину происходящего в Ракхайне. По его словам, поступающие оттуда сообщения указывают на то, что столкновения в регионе не прекратились, кроме того, он утверждал, что мьянманская армия заминировала участок совместной границы, чтобы помешать рохинджа вернуться из Бангладеш. Дипломат пригласил членов Совбеза посетить приграничные с Мьямной районы, чтобы лично ознакомиться с масштабами кризиса.

"Гуманитарный кошмар"

Ситуация в Ракхайне, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию. По последним данным, столкновения унесли жизни свыше 400 человек, более 500 тыс. бежали в соседний Бангладеш.

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Совбез ООН провел в четверг открытое заседание по ситуации в Мьянме впервые с 2009 года. Выступая с докладом на встрече, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация в штате Ракхайн переросла в "гуманитарный кошмар" и требует срочных действий со стороны международного сообщества. В свою очередь постпред США Никки Хейли на заседании открыто обвинила власти Мьянмы в этнических чистках и призвала прекратить поставки оружия правительственным войскам.

Постпред РФ Василий Небензя предостерег от "чрезмерного давления" на мьянманские власти и отметил, что это "может привести лишь к обострению ситуации в этой стране и вокруг нее". Дипломат призвал коллег "очень аккуратно обращаться с такими понятиями, как геноцид и этнические чистки", а также сосредоточиться на "практическом содействии правительствам Мьянмы и Бангладеш в поиске решения этой сложной и комплексной проблемы в духе равноправия и взаимоуважения".

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Хейли, Никки Гутерриш, Антониу Небензя, Василий Алексеевич
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