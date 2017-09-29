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Глава минздрава США обещал возместить бюджету потраченные на свои поездки средства

Международная панорама
29 сентября, 1:50 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, сентября. /ТАСС

Томас Прайс при этом сказал, что не станет пользоваться чартерными рейсами даже в служебных целях на посту главы ведомства

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ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Министр здравоохранения и социальных служб США Томас Прайс обещал возместить госбюджету средства, потраченные на частные чартерные авиарейсы, которыми он пользовался по служебной необходимости. Об этом говорится в распространенном его пресс-службой заявлении.

"Сегодня я выпишу чек в минфин США, который покроет расходы за мои поездки на частных самолетах. Налогоплательщики не заплатят ни цента за мой полет на этих самолетах", - отметил он.

Прайс подчеркнул, что не станет пользоваться чартерными авиарейсами даже в служебных целях на посту главы министерства. Он обещал всячески содействовать внутриведомственному расследованию по поводу растраты госсредств. Тем не менее он продолжил настаивать на том, что его поездки носили исключительно служебный характер, поэтому он был вправе проводить их по статье бюджетных расходов.

В среду президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами высказал недовольство Прайсом и не исключил его отставки. Ранее генеральный инспектор минздрава Дэниел Левинсон начал расследование по делу о возможном использовании главой ведомства частных чартерных самолетов за счет бюджетных средств. Поводом для проверки послужила публикация газеты Politico, в которой утверждалось, что министр 26 раз воспользовался частными самолетами для полетов по США. Расходы федерального бюджета составили около $300 тыс. По сведениям издания, Прайс во время служебных поездок чартерными авиарейсами навещал членов семьи, друзей и бывших коллег.

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