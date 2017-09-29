В Каталонии проходит "марш тракторов" в защиту референдума о независимости

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МАДРИД, 29 сентября. /ТАСС/. Так называемый марш тракторов проходит в пятницу в испанской Каталонии в поддержку референдума о независимости автономной области. Об этом сообщили в Союзе фермеров региона.
Колонны транспортных средств выехали из разных точек Каталонии в 08:00 по местному времени (09:00 мск). По задумке организаторов, пунктом назначения тракторов являются здания, принадлежащие властям Испании.
В Барселоне они доедут до делегации правительства королевства. Акция направлена на "защиту демократии и свободы" в автономии.
Референдум о выходе Каталонии из состава Испании назначен на 1 октября. При этом власти Испании считают плебисцит незаконным и заверяют, что он не состоится.