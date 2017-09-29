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В Каталонии проходит "марш тракторов" в защиту референдума о независимости

Международная панорама
29 сентября, 12:47 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 29, сентября. /ТАСС

Акция направлена на "защиту демократии и свободы" в автономии, сообщили в Союзе фермеров региона

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МАДРИД, 29 сентября. /ТАСС/. Так называемый марш тракторов проходит в пятницу в испанской Каталонии в поддержку референдума о независимости автономной области. Об этом сообщили в Союзе фермеров региона.

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Колонны транспортных средств выехали из разных точек Каталонии в 08:00 по местному времени (09:00 мск). По задумке организаторов, пунктом назначения тракторов являются здания, принадлежащие властям Испании.

В Барселоне они доедут до делегации правительства королевства. Акция направлена на "защиту демократии и свободы" в автономии.

Референдум о выходе Каталонии из состава Испании назначен на 1 октября. При этом власти Испании считают плебисцит незаконным и заверяют, что он не состоится.

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