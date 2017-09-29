Правительство Испании настаивает, что 1 октября не будет референдума в Каталонии

МАДРИД, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Испании настаивают, что 1 октября не состоится референдум о независимости Каталонии. Об этом в пятницу заявил министр образования, культуры и спорта, официальный представитель правительства Иньиго Мендес де Виго.

"Этот процесс с самого начала нелегальный, - отметил он. - 1 октября не будет никакого референдума в Каталонии". Представитель испанских властей добавил, что ответственные за организацию плебисцита ответят перед законом. Мендес де Виго считает, что голосование навредит каталонскому народу.

"Обязанность правового государства и всего правительства - предотвратить то, что может произойти", - добавил он. "Все, что мы наблюдаем в эти дни, противоречит законам и здравому смыслу", - отметил представитель правительства, напомнив, что Конституционный суд приостановил действие указа о созыве плебисцита.

Референдум о выходе Каталонии из состава Испании назначен на 1 октября. Ранее парламент автономии одобрил два закона о референдуме. Первый, по мнению сепаратистов, создавал правовую базу для проведения плебисцита о независимости, а второй регулировал выход Каталонии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.