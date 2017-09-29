Трамп считает, что на Кубе "происходят очень плохие вещи"

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о том, что на Кубе "происходят очень плохие вещи". Американский лидер отвечал на вопросы журналистов на лужайке Белого дома перед отъездом в свой гольф-клуб в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Прямую трансляцию подхода президента к прессе вел телеканал CBS.

"Очень плохие вещи происходят на Кубе, очень плохие. Они делают очень плохие вещи на Кубе", - ответил он на просьбу прокомментировать ситуацию в островном государстве и следующие шаги Белого дома.

В пятницу власти США приняли решение значительно сократить число сотрудников в посольстве на Кубе в связи с инцидентами с причинением вреда американским дипломатам в Гаване, а также на неопределенный срок прекратить выдачу там виз. Ранее Госдепартамент сообщил о 21 сотруднике посольства США на острове, пострадавшем в результате какого- то внешнего воздействия, источник которого до сих пор не установлен. Профсоюз внешнеполитического ведомства - Американская ассоциация дипломатической службы (American Foreign Service Association) - подтвердил сведения телекомпании CBS о том, что врачи диагностировали у некоторых работавших на Кубе американских дипломатов "легкое повреждение головного мозга" и "вероятное повреждение центральной нервной системы" в результате воздействия неких акустических приборов.

В свою очередь МИД Кубы категорически отверг причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами. Там заверили, что Гавана придерживается всех взятых на себя обязательств в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, касающихся защиты дипломатов и неприкосновенности дипмиссий.