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Мадуро попросил у архангела Михаила защиты от сил правого толка

Международная панорама
30 сентября, 1:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

По мнению главы республики, венесуэльцам нужна защита в битве с "демонами", среди которых он назвал "олигархов, венесуэльских правых и империализм"

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к небесным силам за защитой от венесуэльских правых и империалистов. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Venezuela de Television в пятницу.

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"Я всегда благодарю Господа за то, что он освещает нам путь, дает нам духовную силу, <…> пусть Святой архангел Михаил осветит наш путь и защитит нас", - сказал глава Венесуэла. По мнению Мадуро, венесуэльцам нужна защита в битве с "демонами, которые каждый день вредят" ему. В их число политик включил "олигархов, венесуэльских правых и империализм".

Ранее на этой неделе на совместной пресс-конференции с председателем правительства Испании Мариано Рахоем президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что страны ЕС последуют примеру США, Канады и многих стран Латинской Америки и введут санкции против Венесуэлы. Испанский премьер в связи с этим отметил, что ЕС работает над рестриктивными мерами в отношении Каракаса.

С начала апреля Венесуэлу начали сотрясать акции протеста против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, который контролируется оппозицией. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали.

К дальнейшему обострению конфликта между оппозицией и правительством привел созыв Конституционной ассамблеи по решению главы государства, без проведения предварительного референдума. Оппоненты Мадуро бойкотировали состоявшиеся в конце июля выборы в учредительный орган и отказались признавать его решения.

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Персоны
Трамп, Дональд Рахой, Мариано Мадуро, Николас
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