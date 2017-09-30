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Замминистра Италии: референдум в Каталонии противоречит статусу испанской автономии

Международная панорама
30 сентября, 14:17 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

Статс-секретарь Совмина Джанклаудио Бресса также отметил, что каталонский референдум не подпадает под международное право на самоопределение народов

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РИМ, 30 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Референдум о независимости Каталонии противоречит не только конституции Испании, но и самому статусу испанской автономии. Такое мнение высказал в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель министра по региональным делам и автономиям Италии статс-секретарь Совмина Джанклаудио Бресса.

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"Я очень обеспокоен тем, что происходит в Испании, потому что референдум в Каталонии не только противоречит конституции Испании, но и самому статусу Каталонии. Статус автономии Каталонии предусматривает, что в него могут быть внесены изменения только при одобрении 2/3 голосов. Если вы предлагаете референдум об изменении статуса, очевидно, что это должно быть одобрено 2/3 голосов, а каталонский парламент одобрил этот закон лишь абсолютным большинством. Поэтому с технической точки зрения это предложение не имеет никакой правовой базы", - считает Бресса.

6 сентября парламент Каталонии одобрил закон о референдуме о самоопределении. Его поддержали 72 из 135 членов парламента области.

Бресса также отметил, что каталонский референдум не подпадает под международное право на самоопределение народов. "Принцип на самоопределение, закрепленный международным правом, предусматривает, что к нему можно прибегать, когда народ подвергается репрессиям и подавлению. Одно дело Курдистан, другое дело Каталония, которая на протяжении последних 40 лет обладает одной из самых гарантируемых законом автономий", - указал чиновник.

При этом он подчеркнул, что выражает собственное мнение, отталкиваясь от конституционных принципов. "В Испании происходит столкновение на конституционном уровне, и это очень беспокоит, потому что последствия непредсказуемы, причем неважно, с какой стороны баррикад вы находитесь: защищаете аргументы Каталонии или возражения Мадрида", - добавил собеседник агентства.

По его мнению, референдум Иракском Курдистане (автономия в Ираке) можно обосновать. "Курды хотят объединиться в независимую республику, имея общий язык и культуру. Но и там ситуация крайне непростая, потому что курды разбросаны по нескольким государствам, их самоопределение предусматривает необходимость согласия со стороны ООН, а также стран, на территориях которых они сейчас проживают - Турции, Сирии, Ирака", - сказал Бресса.

Министерство по региональным делам и автономиям Италии имеет статус департамента при Совмине, пост его главы в настоящий момент вакантен после ухода в отставку в августе Энрико Косты.

Референдумы в Каталонии и Италии

Референдум о выходе Каталонии из состава Испании назначен на воскресенье.

Власти Испании заверяют, что плебисцит не состоится, и предпринимают все для его недопущения. Однако правительство Каталонии настаивает на его проведении. Итальянские политики воздерживаются от комментариев вокруг ситуации.

22 октября в двух северных итальянских областях (Венето и Ломбардия) пройдут референдумы о праве на получение этими регионами больших полномочий в управлении.

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