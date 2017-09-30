Меркель выразила поддержку Рахою в преддверии каталонского референдума

МАДРИД, 30 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Мариано Рахой провел в субботу телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Об этом сообщило агентство Efe.

По его информации, в ходе беседы была затронута тема референдума в Каталонии, который должен пройти 1 октября и который Мадрид считает незаконным.

Отмечается, что Меркель выразила Рахою свою полную поддержку.

Глава испанского правительства ранее отменил поездку на саммит лидеров ЕС, который состоялся в Таллине 29 сентября. Причиной стала напряженная политическая обстановка в стране и, в частности, подготовка властями Каталонии к проведению плебисцита.