Меркель выразила поддержку Рахою в преддверии каталонского референдума

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МАДРИД, 30 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Мариано Рахой провел в субботу телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Об этом сообщило агентство Efe.
По его информации, в ходе беседы была затронута тема референдума в Каталонии, который должен пройти 1 октября и который Мадрид считает незаконным.
Отмечается, что Меркель выразила Рахою свою полную поддержку.
Глава испанского правительства ранее отменил поездку на саммит лидеров ЕС, который состоялся в Таллине 29 сентября. Причиной стала напряженная политическая обстановка в стране и, в частности, подготовка властями Каталонии к проведению плебисцита.