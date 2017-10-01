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Британское правительство допускает сценарий отсутствия сделки с Евросоюзом по Brexit

Международная панорама
1 октября, 12:58 дата обновления: 1 октября, 13:05 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 1, октября. /ТАСС

Премьер-министр Тереза Мэй при этом не смогла ответить на вопрос, что в таком случае ожидает страну

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ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Правительство может не добиться соглашения с Евросоюзом по итогам Brexit. Об этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в воскресенье в интервью телерадиовещательной корпорации Би- би-си.

"У нас может быть соглашение, однако также существует возможность отсутствия сделки", - сказала она. При этом глава правительства Соединенного Королевства не смогла ответить на вопрос, что ожидает страну в случае развития последнего сценария. Мэй в очередной раз выразила уверенность, что соглашение с Брюсселем будет полезно не только для Великобритании, но и для самого Евросоюза.

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© EPA-EFE/WILL OLIVER

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Отвечая на вопрос, готова ли она подать в отставку, если Великобритании не удастся достигнуть соглашения об условиях Brexit, британский премьер сказала: "Я работаю над тем, чтобы добиться соглашения. Это то, на что направлено все внимание правительства - приложить все силы, чтобы достичь сделки. Поэтому давайте направим наши усилия на это, мы сделаем все, что в наших силах".

Разногласий по поводу стратегии на переговорах о Brexit в правительстве королевства нет, заявила Мэй.

"В моем кабинете есть согласие по поводу подходов, сформулированных мною во Флоренции, потому что до того, как я выступила с речью во Флоренции, я получила одобрение всех (членов правительства)", - подчеркнула она, коснувшись своего выступления 22 сентября в Италии с программной речью по Brexit.

В ней премьер высказалась за то, чтобы после официальной даты "развода" между Лондоном и Брюсселем был установлен переходный период продолжительностью около двух лет. Она также пообещала, что Великобритания выполнит финансовые обязательства, взятые на себя во время членства в ЕС.

Однако после этого глава МИД Борис Джонсон опубликовал в газете The Sun статью, в которой обозначил четыре условия выхода из сообщества. Так, он потребовал, чтобы переходный период продолжался два года и "ни секундой дольше". И хотя речь идет примерно о том же сроке, что обозначила и Мэй, британские аналитики обратили внимание на жесткость и бескомпромиссность этих заявлений, которые они расценили как свидетельство разногласий между премьером и сторонниками более мягкого сценария Brexit.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице почти через год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Сам Brexit должен состояться не позднее конца марта 2019 года.

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Персоны
Мэй, Тереза Джонсон, Борис
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