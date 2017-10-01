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Трамп заявил, что Тиллерсон теряет время, пытаясь наладить диалог с Ким Чен Ыном

Международная панорама
1 октября, 17:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Президент США призвал госсекретаря сэкономить энергию

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон теряет время, ведя переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Такое мнение высказал в воскресенье в своем Twitter американский президент Дональд Трамп.

"Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он зря тратит свое время на переговоры с маленьким человеком-ракетой [Ким Чен Ыном]. Экономьте энергию, Рекс, мы сделаем то, что должно быть сделано!", - написал он.

9 сентября американский лидер в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН пригрозил КНДР полным уничтожением и назвал лидера страны "человеком-ракетой". Спустя несколько дней глава МИД КНДР Ли Ён Хо назвал американского президента "психически неуравновешенным человеком, страдающим манией величия", и заявил, что произнесенные им оскорбления делают ракетный удар по США "еще более неизбежным". После этого Трамп написал в своем Twitter, что власти КНДР "долго не протянут".

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Ким Чен Ын Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
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