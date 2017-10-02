МВД Испании: во время референдума в Каталонии стражи порядка исполняли решение суда

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МАДРИД, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Испании во время референдума о независимости Каталонии в воскресенье исполняли постановление суда. Об этом заявил министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо в понедельник в интервью телеканалу Antena 3.
Министр выразил сожаление, что развитие событий в автономном сообществе привело к тому, что пострадали люди. Он добавил, что "силы и органы безопасности выполняли судебное решение соразмерно", когда пытались не допустить проведения волеизъявления. "Право голоса существует, но в рамках закона", - подчеркнул глава МВД Испании.
1 октября на референдуме в Каталонии 90% его участников, то есть чуть более 2 млн человек высказались за независимость региона. Мадрид считает каталонский референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь для властей законную силу.
Референдум проходил в обстановке большой напряженности: сотрудники национальной полиции и гражданской гвардии пытались пресечь работу избирательных участков, изымая там урны для голосования и бюллетени. В результате этих инцидентов, по данным каталонских властей, разного рода ранения и травмы получили 844 человека. В свою очередь МВД Испании сообщило о ранении 13 сотрудников полиции и гражданской гвардии в ходе столкновений с избирателями.