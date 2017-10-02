Власти Испании и Каталонии взяли "паузу", чтобы обдумать дальнейшие шаги

МАДРИД/БАРСЕЛОНА, 2 октября. /ТАСС/. Центральное правительство Испании и власти Каталонии в понедельник воздержались от громких заявлений. Мадрид пока не объявил о конкретных шагах, которые предпримет после нелегального, с его точки зрения, референдума о независимости в регионе. Руководство автономной области также не пока не сделало никаких сенсационных объявлений.

Поиск посредников

Утром глава Каталонии Карлес Пучдемон провел экстренное совещание правительства. По его итогам региональный лидер заявил, что референдум по вопросу выхода из состава Испании имеет законную силу. Он напомнил, что итоги плебисцита для властей Каталонии также "являются юридически обязывающими". "После него мы должны будем следовать ему, принимать политические решения", - указал глава автономии.

Вместе с тем политик сообщил, что окончательные итоги референдума пока не подведены - незначительная часть бюллетеней еще не подсчитана. Каталонский лидер объяснил, что как только будут окончательные результаты, их передадут парламенту, который уполномочен принимать дальнейшие решения.

Пучдемон также заверил, что власти Каталонии готовы к диалогу при участии посредников для урегулирования конфликта с правительством Испании. "Текущий момент подсказывает необходимость посредничества, и это посредничество должно быть международным, поскольку так оно будет эффективным", - убежден глава региона.

При этом Пучдемон считает, что каталонская проблема вышла уже далеко за рамки внутренней политики Испании. "Уверен, что мы завоевали право быть выслушанными, быть напрямую расспрошенными со стороны европейских институтов власти", - сказал он, добавив, что с Мадридом Барселона ищет только диалога.

Мадрид выжидает

В течение дня несколько глав испанских ведомств повторили уже давно озвученную позицию: референдум является незаконным. В частности, министр юстиции королевства Рафаэль Катала Поло не исключил использования статьи конституции, позволяющей приостановить автономию Каталонии. По его словам, "самым важным является гарантия того, что Испания - правовое государство, где исполняют законы".

"Если кто-то хочет провозгласить независимость одной части территории от Испании, а он не может, потому что это не в его компетенциях, нужно будет сделать все, что позволяет закон [чтобы предотвратить это]", - объяснил Катала Поло.

Председатель правительства Мариано Рахой в течение дня обсудил ситуацию в Каталонии с генеральным секретарем Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчесом и главой партии "Граждане" Альбертом Риверой. Лидер ИСРП призвал премьера к поиску диалога с властями автономной области. В свою очередь Ривера настаивал на проведении новых автономных выборов в регионе.

Пока до сих пор остается загадкой, какие меры примет Испания после референдума.

Пострадавшие в ходе плебисцита

Власти Каталонии постоянно обновляют информацию по числу пострадавших от действий полиции в регионе во время референдума. По последним данным, почти тысяче человек потребовалась помощь медиков в ходе плебисцита. В свою очередь МВД Испании сообщило, что в день голосования 431 сотрудник гражданской гвардии и национальной полиции получили травмы, когда пытались не допустить проведения референдума.

Каталонские власти осудили действия стражей порядка во время волеизъявления. Региональное правительство решило сформировать специальную комиссию для расследования случаев насилия и попрания прав человека, которые происходили на референдуме. По словам главы автономии, в состав комиссии войдут эксперты правительства, работники юридической команды правительства Каталонии. Власти автономии "задействуют все законные средства" для наказания ответственных за полицейский произвол, добавил Пучдемон.

В свою очередь Мадрид считает действия стражей порядка соразмерными. Глава МВД Хуан Игнасио Соидо выразил сожаление, что в ходе референдума пострадали люди. Министр возложил ответственность на каталонские власти и напомнил, что правоохранительные органы выполняли решение суда, постановившего закрывать избирательные участки и изымать материал для голосования.

Народная партия Испании назвала фарсом данные каталонских властей о числе пострадавших. Генеральный координатор консерваторов Фернандо Мартинес-Маильо отметил, что голосование являлось "настоящим хаосом, мошенничеством и манипуляцией".

Демонстрации продолжаются

В понедельник каталонские студенты вышли на улицы Барселоны в знак протеста против жестких действий полиции на референдуме. Молодежь устроила сидячий митинг перед зданием полицейского управления в центре города. Многие из студентов вышли протестовать с флагами Каталонии.

Манифестация прошла мирно. Периодически участники акции принимались скандировать лозунги в поддержку независимости. "Хотим независимость", "Спасите демократию", "Правоохранители - вон из Каталонии", - кричали в адрес подчиняющихся Мадриду полицейских каталонские студенты. Наибольшее оживление в толпе вызывал запуск бумажных самолетиков в сторону входа в здание полиции.

Данной манифестации предшествовал большой студенческий митинг на площади Каталонии в центре города. В воскресенье вечером на том же месте проходил большой концерт, организованный сторонниками независимости автономной области от Испании.

Студенческие манифестации уже стали привычным явлением в Барселоне за время подготовки к референдуму. "Мы день учимся, день не учимся. Преподаватели сами нам открыто дают понять, что мы можем не приходить, и тогда занятия отменяются", - поделился с корреспондентом ТАСС один из студентов.