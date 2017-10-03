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Дамаск потребовал от СБ ООН обязать западную коалицию прекратить преступления в Сирии

Международная панорама
3 октября, 20:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Во вторник сирийские СМИ сообщили, что более 50 мирных жителей погибли в городе Ракка в результате удара коалиции

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Сирии направило в Совет Безопасности ООН письмо с требованием обязать ведомую США антитеррористическую коалицию прекратить преступления в отношении сирийцев. Выдержки из послания приводит во вторник информационное агентство SANA.

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"Сирия самым решительным образом осуждает преступления, совершенные так называемой международной коалицией и террористическими группировками в отношении граждан Сирии, - отмечается в тексте. - Сирия требует от СБ ООН выполнить свои обязательства по поддержанию международного мира и безопасности и прекратить преступления международной коалиции в отношении сирийского народа, а также обязать страны исполнять резолюции Совета по противодействию терроризму".

Ранее во вторник сирийские СМИ сообщили о гибели более 50 мирных жителей в результате удара ВВС западной коалиции по городу Ракка. Отмечалось, что бомбардировке подверглись жилые районы города, несколько снарядов упали вблизи здания школы. Большинство погибших - женщины и дети.

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