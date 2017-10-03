Дамаск потребовал от СБ ООН обязать западную коалицию прекратить преступления в Сирии

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Сирии направило в Совет Безопасности ООН письмо с требованием обязать ведомую США антитеррористическую коалицию прекратить преступления в отношении сирийцев. Выдержки из послания приводит во вторник информационное агентство SANA.

"Сирия самым решительным образом осуждает преступления, совершенные так называемой международной коалицией и террористическими группировками в отношении граждан Сирии, - отмечается в тексте. - Сирия требует от СБ ООН выполнить свои обязательства по поддержанию международного мира и безопасности и прекратить преступления международной коалиции в отношении сирийского народа, а также обязать страны исполнять резолюции Совета по противодействию терроризму".

Ранее во вторник сирийские СМИ сообщили о гибели более 50 мирных жителей в результате удара ВВС западной коалиции по городу Ракка. Отмечалось, что бомбардировке подверглись жилые районы города, несколько снарядов упали вблизи здания школы. Большинство погибших - женщины и дети.