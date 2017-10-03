NBC: незадолго до стрельбы в Лас-Вегасе Пэддок перевел $100 тыс. на Филиппины

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Устроивший стрельбу в американском Лас-Вегасе (штат Невада) Стивен Пэддок на прошлой неделе перевел $100 тыс. на банковский счет на Филиппинах, где в день трагедии 1 октября находилась его подруга 62-летняя Мэрилу Дэнли. Об этом сообщила во вторник телекомпания NBC со ссылкой на источники в американских правоохранительных органах.

Согласно их данным, Дэнли путешествовала, 25 сентября она поехала в Гонконг, 1 октября - на Филиппины. Как сообщил в понедельник шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо, женщина уже находилась в Токио. Источники телеканала не уточняют, кому Пэддок отправил денежный перевод.

Согласно данным CBS и других СМИ, Пэддок развелся с супругой, проживающей сейчас в Лос-Анджелесе, 27 лет назад после шести лет брака, детей у них не было. Дэнли, которую власти первоначально называли супругой стрелявшего, узами брака с ним не связана. Они жили в отдельном доме в Меските, купленном Пэддоком в 2015 году.

Первоначально власти сообщали, что, переговорив с подругой убийцы, они перестали подозревать ее в причастности к бойне. Как подчеркнул Ломбардо, следствие, у которого остаются вопросы к женщине, ждет, когда она вернется в США. Как ожидается, это произойдет 4 октября, информировала NBC.

Следствие пока не установило мотивы стрелка. При обысках в номере гостиницы и дома Пэддока, который играл в покер, обнаружено 42 единицы огнестрельного оружия, патроны и взрывчатка. Оружие покупалось легально. Родственники и соседи описывают преступника как тихого, законопослушного человека, который, по данным полиции, никогда не преступал закон.