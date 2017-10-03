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Госдеп: США не готовы к переговорам по дальнейшему ядерному разоружению

Международная панорама
3 октября, 21:28 UTC+3 ООН ООН 3, октября. /ТАСС

Представитель Госдепартамента Анита Фридт отметила, что Соединенные Штаты уже сделали "множество шагов" в этом отношении

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ООН, 3 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты привержены своим обязательствам по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3 или Новый ДСНВ), но считают, что текущая международная обстановка не позволяет вести переговоры о последующих шагах в сфере ядерного разоружения. Об этом заявила во вторник и. о. помощника госсекретаря США по контролю за вооружениями Анита Фридт на общих прениях в 1-м комитете Генеральной Ассамблеи ООН. Текст ее выступления распространила пресс-служба всемирной организации.

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По словам Фридт, американская сторона сделала "множество шагов по сокращению ядерного оружия", делая это таким образом, чтобы "сохранить стратегическую стабильность". "Ядерный арсенал США со времен разгара холодной войны сокращен почти на 87%. Мы рассчитываем достичь основных ограничений в рамках нового договора о СНВ, когда они вступят в силу в феврале 2018 года. Когда мы сделаем это, стратегические ядерные арсеналы США и России сократятся до самого низкого уровня с 1950-х годов", - сказала Фридт.

Перечисляя меры, предпринятые Вашингтоном, дипломат напомнила о прекращении производства расщепляющихся материалов для ядерного оружия, а также изъятии "сотен тонн" таких материалов из оружейных программ. В то же время она констатировала, что ни один из этих шагов не был сделан в отрыве от действительности. По ее словам, многие соглашения в области контроля за вооружениями "были согласованы сразу после окончания холодной войны, когда условия в плане безопасности способствовали подобным шагам".

"К сожалению, на сегодняшний день обстановка в плане безопасности значительно более сложная. Растет напряженность в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, страны-изгои пренебрегают своими обязательствами в области нераспространения, а несколько государств наращивают, а не сокращают свои ядерные арсеналы. Мы должны ответить на эти вызовы, чтобы создать условия, которые позволят вести переговоры о дальнейшем ядерном разоружении", - подчеркнула Фридт.

Договор СНВ-3 был подписан 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Согласно документу, к февралю будущего года арсенал каждой из сторон должен быть ограничен 1 тыс. 550 ядерными боеголовками, а также 700 межконтинентальными баллистическими ракетами, тяжелыми бомбардировщиками и баллистическими ракетами на подлодках.

В январе госсекретарь Рекс Тиллерсон высказался за продолжение процесса сокращения ядерных вооружений. Однако президент США Дональд Трамп спустя месяц выразил недовольство по поводу Договора СНВ-3, в поддержку которого высказываются даже "ястребы" в Пентагоне. На прошлой неделе в постпредстве РФ при ООН заявили, что Москва не может продолжать сокращение арсеналов ядерного оружия исключительно на двусторонней основе с Соединенными Штатами и считает, что в этом процессе должны также учитываться вооружения других стран.

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