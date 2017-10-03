Госдеп: США не взламывали замки в генконсульстве России в Сан-Франциско

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Американские должностные лица не занимались взломом замков в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, и сотрудники ФБР не заходили на данный дипломатический объект. Это утверждала во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы не взламывали замки. ФБР не было вовлечено, речь идет о [действиях сотрудников Службы] дипломатической безопасности [Госдепартамента]", - добавила Науэрт.

Служба дипломатической безопасности - это "силовое" подразделение американского внешнеполитического ведомства, имеющее в США статус отдельного федерального правоохранительного ведомства.

Оно занимается в том числе обеспечением безопасности шефа американской дипломатии и миссий за рубежом, пресекает случаи мошенничества с паспортами и визами, охраняет высокопоставленных иностранных должностных лиц в США.

США 3 сентября закрыли торговое представительство России в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке, а также потребовали свернуть деятельность генерального консульства в Сан-Франциско и освободить резиденцию генерального консула в этом городе в штате Калифорния. Американские власти дали Москве время до 1 октября на то, чтобы сотрудники генконсульства в Сан-Франциско смогли собрать вещи.

Администрация США считает, что дипломатический иммунитет с этих объектов снят. Тем не менее они по-прежнему являются собственностью России - за исключением отделения торгпредства в Нью-Йорке, которое арендовалось.

С точки зрения Науэрт, США "любезно" позволили России использовать жилую зону генконсульства в Сан-Франциско до 1 октября. "Мы дали дополнительное время на то, чтобы собраться и покинуть [этот дипломатический объект]. Мы позволили им жить в квартирах до 1 октября. И это время закончилось", - сказала дипломат.

По ее версии, сотрудники американской спецслужбы в лице СДБ и отдела иностранных дипмиссий Госдепартамента в последние пару дней лишь "прошлись по" территории российского генконсульства в Сан-Франциско и "осмотрелись по сторонам". "Цель - убедиться, что люди там больше не живут, они [американские представители] проделали эту работу", - заверила Науэрт.

Между тем МИД России выразил "решительный протест против очередной враждебной акции США". "Резервируем за собой право на ответ. Краеугольным для дипломатии всегда был и есть принцип взаимности", - отметили на Смоленской площади.

"Соответственно понимаем так, что американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России", - подчеркнуло Министерство иностранных дел России.