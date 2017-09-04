"Рейдерский захват": как развивалась ситуация с российской дипсобственностью в США

1 сентября, в последний день работы дипмиссии в Сан-Франциско, жители соседних домов сообщили о поднимающемся над зданием дыме. Прибывшие на место пожарные установили, что дым идет из печной трубы. Официальный представитель службы противопожарной охраны Сан-Франциско Минди Таламадж посчитала подозрительным, что сотрудники дипмиссии решили отапливать помещение при температуре воздуха в городе 38 градусов. В соцсетях начались спекуляции о том, что сжигались секретные материалы, которым нельзя было дать попасть в руки американских правоохранителей.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова опровергла эти слухи. По ее словам, дым пошел из-за того, что производились мероприятия по консервации закрывающегося здания генконсульства.