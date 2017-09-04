"Рейдерский захват": как развивалась ситуация с российской дипсобственностью в США

УЕФА не ведет расследование в отношении "Манчестер Сити" о нарушении финансовых правилСпорт 4 сентября, 17:50
Посольство США в РФ возобновило проведение визовых собеседованийМеждународная панорама 4 сентября, 17:40
Постпред США при ООН призвала к самым жестким мерам против КНДРМеждународная панорама 4 сентября, 17:36
"Рейдерский захват": как развивалась ситуация с российской дипсобственностью в СШАПолитика 4 сентября, 17:35
Смертоноснее и мощнее: ядерные бомбы на службе Ким Чен ЫнаМеждународная панорама 4 сентября, 17:30
Витиньо и Дзагоев включены в заявку ЦСКА на матчи Лиги чемпионовСпорт 4 сентября, 17:08
"Ельцин Центр" запускает автобусные экскурсии на малую родину первого президента РоссииНовости Урала 4 сентября, 16:56
Колобков: сборной России по художественной гимнастике удалось совместить опыт и молодостьСпорт 4 сентября, 16:47
Порзингис: опыт игроков, выступавших в НБА, делает сборную России опасным соперникомСпорт 4 сентября, 16:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
"Дипломатические войны" между США и Россией продолжаются. На этот раз под удар попали консульство РФ в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Американская сторона потребовала освободить эту дипсобственность, а затем провела там обыски с привлечением ФБР. Что означают эти действия Вашингтона — в материале ТАСС.
31 августа США потребовали от правительства России до 2 сентября закрыть три дипломатических объекта на американской территории, обосновав это якобы имеющим место стремлением к восстановлению дипломатического баланса. Речь идет о консульстве в Сан-Франциско и двух торговых представительствах РФ — в Вашингтоне и Нью-Йорке.
По словам официального представителя Белого дома Хизер Науэрт, США действуют "в духе паритета", поскольку ранее в Штатах работало четыре российских консульства, а в России — только три американских. После закрытия этих объектов у РФ остались отдельные консульства в Хьюстоне, Сиэтле и Нью-Йорке. На российской территории продолжат работать консульства США во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Таким образом, у обеих стран останется по три консульства. Торговая миссия РФ в США продолжит свою работу на территории посольства РФ в Вашингтоне.
1 сентября, в последний день работы дипмиссии в Сан-Франциско, жители соседних домов сообщили о поднимающемся над зданием дыме. Прибывшие на место пожарные установили, что дым идет из печной трубы. Официальный представитель службы противопожарной охраны Сан-Франциско Минди Таламадж посчитала подозрительным, что сотрудники дипмиссии решили отапливать помещение при температуре воздуха в городе 38 градусов. В соцсетях начались спекуляции о том, что сжигались секретные материалы, которым нельзя было дать попасть в руки американских правоохранителей.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова опровергла эти слухи. По ее словам, дым пошел из-за того, что производились мероприятия по консервации закрывающегося здания генконсульства.
В субботу, 2 сентября, в зданиях российских дипломатических представительств начались обыски. В Госдепе заявили, что это — "обход" и "инспекция", однако в Кремле действия американцев назвали "рейдерским захватом". Инспекция в торгпредстве РФ в столице США стартовала в 14.00 по Вашингтону (21.00 мск). На вопрос, сохраняется ли у здания дипломатический иммунитет, торговый представитель РФ Александр Стадник ответил: "С двух часов по местному времени американцы так не считают". Формально досмотр проводили сотрудники Госдепартамента США, однако, по свидетельствам Захаровой, в процессе участвовали и сотрудники некоей частной компании, которые производили взлом дверей, замков и сейфов.
В Генконсульстве РФ в Сан-Франциско разворачивалась такая же драма, только там в обысках принимали участие сотрудники ФБР. Служебная часть дипведомства была оцеплена полицией. По данным источника ТАСС, сотрудники консульства могут оставаться на его жилой территории до конца сентября, однако более не имеют доступа в служебный сектор. Генеральный консул Сергей Петров посоветовал россиянам "не волноваться" и сообщил, что все документы, связанные с консульской работой, будут перемещены в консульство в Сиэттле. В понедельник, 4 сентября, представители спецслужб США по-прежнему продолжали работать на территории дипведомства. Что они там делают и чего ищут — неизвестно.
Обыски дипломатической собственности России в США, вероятно, связаны с желанием доказать, что РФ вмешивалась в президентские выборы в США, полагает Мария Захарова. Напомним, что под этим же предлогом россиянам был закрыт доступ в загородные комплексы российского посольства в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Эти дачи были, по сути, объявлены "шпионскими гнездами", откуда якобы происходила координация российской кампании по дискредитации Хиллари Клинтон и помощи Дональду Трампу. Комплексы также обыскивались представителями американских спецслужб, но никаких доказательств шпионской активности предоставлено не было.
Артур Громов