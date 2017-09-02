Захарова: в консульстве РФ в Сан-Франциско проводятся мероприятия по консервации здания

Кириленко: матч с командой Турции на ЧЕ показал характер российских баскетболистовСпорт 2 сентября, 1:57
Парижская революция: итоги трансферного окна ведущих европейских футбольных чемпионатовСпорт 2 сентября, 1:37
Елизавета II направила Трампу послание с соболезнованиями в связи со штормом "Харви"Общество 2 сентября, 1:31
Тимофей Мозгов назвал ужасным официальный мяч чемпионата Европы по баскетболуСпорт 2 сентября, 1:21
Захарова: в консульстве РФ в Сан-Франциско проводятся мероприятия по консервации зданияПолитика 2 сентября, 1:02
Кабаева: гимнастки Аверины сумели победить на ЧМ, потому что не боялись рисковатьСпорт 2 сентября, 0:36
Пожарные из-за дыма от камина выезжали к генконсульству РФ в Сан-ФранцискоПроисшествия 2 сентября, 0:19
Reuters: Трамп собирается провести 18 сентября саммит мировых лидеров по реформе ООНМеждународная панорама 2 сентября, 0:15
Гимнастка Дина Аверина сказала, что золото ЧМ досталось ей с большим трудомСпорт 2 сентября, 0:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Персонал генерального консульства РФ в Сан-Франциско проводит мероприятия по консервации здания. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В пятницу к консульству подъезжал пожарный расчет. Вызов был спровоцирован дымом, который поднимался с территории диппредставительства. По данным службы противопожарной охраны города, дым шел из трубы камина.
"И тут же посыпались вопросы американских журналистов о том, что за струйка дыма поднимается над российским генконсульством, - написала Захарова на своей странице в Facebook. - Отвечаю: производятся мероприятия по консервации здания. В этой связи могут закрываться окна, опускаться шторы, выключаться свет, спускаться вода, запираться двери, выбрасываться мусор, отключаться отопительные приборы, включаться системы жизнеобеспечения и многое другое".
Захарова назвала инцидент с вызовом пожарного расчета к зданию консульства "цирком" и "новым витком травли". Она отметила, что работникам посольства вместо исполнения своих непосредственных обязанностей приходится проводить экстренную консервацию здания.
"Хотя нет. Никакого не здания. Они консервируют российско-американские отношения. Чтобы сохранить их для лучших времен", - заключила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.