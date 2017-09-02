Захарова: в консульстве РФ в Сан-Франциско проводятся мероприятия по консервации здания

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Персонал генерального консульства РФ в Сан-Франциско проводит мероприятия по консервации здания. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В пятницу к консульству подъезжал пожарный расчет. Вызов был спровоцирован дымом, который поднимался с территории диппредставительства. По данным службы противопожарной охраны города, дым шел из трубы камина.

"И тут же посыпались вопросы американских журналистов о том, что за струйка дыма поднимается над российским генконсульством, - написала Захарова на своей странице в Facebook. - Отвечаю: производятся мероприятия по консервации здания. В этой связи могут закрываться окна, опускаться шторы, выключаться свет, спускаться вода, запираться двери, выбрасываться мусор, отключаться отопительные приборы, включаться системы жизнеобеспечения и многое другое".

Захарова назвала инцидент с вызовом пожарного расчета к зданию консульства "цирком" и "новым витком травли". Она отметила, что работникам посольства вместо исполнения своих непосредственных обязанностей приходится проводить экстренную консервацию здания.

"Хотя нет. Никакого не здания. Они консервируют российско-американские отношения. Чтобы сохранить их для лучших времен", - заключила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.