Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: сотрудники генконсульства РФ в Сан-Франциско могут оставаться в нем до октября

Международная панорама
3 сентября, 20:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, сентября. /ТАСС

По словам дипломатического источника, глава закрытого генконсульства Сергей Петров по-прежнему находится в Сан-Франциско

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Сотрудники генерального консульства РФ в Сан-Франциско, закрытого по требованию американских властей, могут оставаться на его территории до конца сентября, однако более не имеют доступа в служебный сектор диппредставительства.

Смотрите также
Российское посольство в Нью-Йорке

Дипломатичный ответ: развитие "дачного скандала" между Россией и США

Об этом сообщил в воскресенье ТАСС осведомленный дипломатический источник.

"Сотрудники генконсульства РФ в Сан-Франциско не имеют доступа в служебный сектор, - отметил он. - При этом они теоретически могут оставаться на территории генконсульства до конца сентября".

По словам источника, глава закрытого по требованию властей США генконсульства Сергей Петров "по-прежнему находится в Сан-Франциско".

Смотрите также

Захарова: обыски дипсобственности РФ в США связаны с американскими выборами

Песков: США обысками в российском торгпредстве подрывают международное право

Захарова: спецслужбы США собирались искать взрывчатку в российской дипсобственности

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация с российской дипсобственностью в США
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп не исключил возможность применения военной силы в отношении КНДР
2
На западе Москвы из-за женщины произошел конфликт со стрельбой
3
Гидрометцентр объявил о завершении первой волны бабьего лета в Москве
4
В России провели первые публичные испытания летающего мотоцикла
5
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
6
Ученые подтвердили точность установки железнодорожной арки Крымского моста
7
Курс биткоина впервые превысил $5 тысяч
Темы дня
Новости партнеров
Реклама