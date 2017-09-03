Источник: сотрудники генконсульства РФ в Сан-Франциско могут оставаться в нем до октября

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НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Сотрудники генерального консульства РФ в Сан-Франциско, закрытого по требованию американских властей, могут оставаться на его территории до конца сентября, однако более не имеют доступа в служебный сектор диппредставительства.
Об этом сообщил в воскресенье ТАСС осведомленный дипломатический источник.
"Сотрудники генконсульства РФ в Сан-Франциско не имеют доступа в служебный сектор, - отметил он. - При этом они теоретически могут оставаться на территории генконсульства до конца сентября".
По словам источника, глава закрытого по требованию властей США генконсульства Сергей Петров "по-прежнему находится в Сан-Франциско".