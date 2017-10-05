Постпред США при ООН высказалась за продолжение расследования химических атак в Сирии

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ООН, 5 октября. /ТАСС/. Продление работы Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР) должно быть приоритетной задачей Совета Безопасности в ближайшие недели. Об этом заявила в среду постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли, комментируя утверждения генерального директора ОЗХО Ахмета Узумджю о еще одном предполагаемом случае применения отравляющих веществ в Сирии.
Срок полномочий СМР, учрежденного Советом Безопасности ООН в 2015 году, истекает в ноябре. Перед этим следователи должны представить окончательный доклад по инциденту в Хан-Шейхуне 4 апреля. В среду гендиректор ОЗХО сообщил Agence France-Presse, что эксперты организации обнаружили следы использования нервно-паралитического газа зарин в населенном пункте Эль-Латамна за пять дней до происшествия в Хан-Шейхуне.
По словам Никки Хейли, в этой ситуации "продление Совместного механизма по расследованию должно быть наивысшим приоритетом Совета Безопасности". "Ради невинных людей, включая детей, которые пострадали и погибли от рук сирийского режима, мы обязаны продолжать добиваться полной ответственности за эти ужасные преступления", - говорится в письменном заявлении Хейли, распространенном постпредством США.
Как утверждала дипломат, для нее является "очевидным" то, что "сирийский режим не только солгал о масштабах своей программы химического оружия, но и будет продолжать отказываться от сотрудничества с контрольными организациями, подобными ОЗХО". "Мы не можем остановить новые химические атаки, пока не привлечем сирийский режим к ответственности", - подчеркнула американский постпред.
Ранее в среду директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов заявил, что целесообразность продления мандата СМР зависит от того, сможет ли он провести "по-настоящему качественное расследование" химической атаки в Хан-Шейхуне 4 апреля. По его словам, Миссия ОЗХО по установлению фактов не справилась с этой задачей, изучив инцидент "поверхностно, с грубыми отклонениями от установленных правил".