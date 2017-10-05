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МИД РФ: продление миссии ООН и ОЗХО зависит от итогов расследования атак в Хан-Шейхуне

Политика
5 октября, 1:13 UTC+3 ООН ООН 5, октября. /ТАСС

В ведомстве полагают, что миссия ОЗХО по установлению фактов изучила инцидент "поверхностно, с грубыми отклонениями от установленных правил"

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ООН, 5 октября. /ТАСС/. Целесообразность продления мандата Совместного механизма ОЗХО и ООН по установлению виновных в атаках с применением отравляющих веществ в Сирии зависит от того, сможет ли он провести "по-настоящему качественное расследование" инцидента в Хан-Шейхуне 4 апреля. Об этом заявил в среду директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

По его словам, сразу после атаки в Хан-Шейхуне Россия "высказалась за проведение самого тщательного, профессионального и объективного расследования с целью установления и наказания виновных". "Добиться такого расследования пока не удалось", - констатировал дипломат, отметив, что Миссия ОЗХО по установлению фактов (МУФ) изучила инцидент "поверхностно, с грубыми отклонениями от установленных правил" и "не соблюла базовый принцип последовательности действий по обеспечению сохранности доказательств".

"Как обычно, Миссия провела расследование в дистанционном режиме, без выезда на место происшествия и на авиабазу Шайрат, где якобы хранился примененный в Хан-Шейхуне зарин. В этой связи ожидаем, что Совместный механизм расследований ОЗХО - ООН (СМР), который теперь принял это дело в свое производство, исправит недоработки Миссии ОЗХО, проведет по-настоящему качественное расследование и тем самым поможет СБ ООН определиться в отношении целесообразности продления его мандата", - сказал Ульянов.

В течение месяца СМР представит окончательный доклад по инциденту Хан-Шейхуну. В одном из своих предыдущих отчетов следователи возложили ответственность за три случая применения отравляющих веществ в Сирии на правительственные войска, а еще за один - на боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Срок полномочий СМР истекает в ноябре, и решение о его продлении предстоит принять Совету Безопасности ООН. В среду он провел регулярную закрытую встречу, по итогам которой постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр, заявил, что обсуждение вопроса о продлении СМР "займет время".

29 июня ОЗХО опубликовала доклад, согласно которому 4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхун был распылен зарин или подобный ему ядовитый газ. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.

Генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю 4 октября сообщил агентству France-Presse, что эксперты организации обнаружили следы использования нервно-паралитического газа зарин в населенном пункте Эль-Латамна за пять дней до инцидента в Хан-Шейхуне. Как заявил постпред Франции, эта информация, "мягко говоря, очень тревожит". По его словам, новые сообщения о химических атаках, "определенно, подчеркивают абсолютную необходимость продолжения работы механизмов ОЗХО и ООН в Сирии".

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