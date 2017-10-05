CNN: виновник бойни в Лас-Вегасе зарабатывал азартными играми и оплатил дом наличными

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. 64-летний американец Стивен Пэддок, устроивший стрельбу в Лас-Вегасе (штат Невада), тщательно заботился о неприкосновенности своей личной жизни и расплачивался за крупные приобретения наличными, что не принято в США. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на соседей американца в Мескит (штат Невада) и сотрудников местных агентств по продаже недвижимости.

Согласно этой информации, Пэддок, когда подыскивал себе с подругой жилье, целенаправленно выбрал дом на вершине холма, с хорошим обзором, соседние строения расположены с левой и с правой сторон, но не сзади. Американец, не торгуясь, выложил за дом более $322 тыс. При заполнении документов он указал, что получает доходы от азартных игр. Пэддок в беседе с одним из агентов утверждал, будто зарабатывает таким способом около $1 млн в год.

По данным телекомпании, американец, обустроившись, установил защитные экраны - заборы, не позволявшие соседям видеть его дом. Примерно 20 жителей поселка подписали петицию с требованием снести заграждение под предлогом, что оно портит вид с холма на Мескит. Ассоциация владельцев недвижимости (жилищное товарищество) распорядилась удовлетворить это требование, Пэддоку пришлось подчиниться.

В целом он не ссорился с соседями, ничем не выделялся и слыл совершенно безобидным человеком в возрасте, любящим сыграть в покер на сотню долларов. Многие американцы переезжают на старости лет в Неваду, чтобы скрашивать досуг игрой в казино. Ничем непримечательные облик и поведение позволили Пэддоку, не вызывая подозрений, скупить за несколько лет десятки единиц огнестрельного оружия и пронести часть арсенала тайком в свой номер гостиницы.

Как сообщил в среду на пресс-конференции шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо, виновник бойни на протяжении многих лет вел тайную жизнь. Мотивы стрелка, однако, остаются загадкой.