Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: виновник бойни в Лас-Вегасе зарабатывал азартными играми и оплатил дом наличными

Международная панорама
5 октября, 16:38 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 5, октября. /ТАСС

Стивен Пэддок утверждал, что с помощью азартных игр зарабатывает около $1 млн в год

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. 64-летний американец Стивен Пэддок, устроивший стрельбу в Лас-Вегасе (штат Невада), тщательно заботился о неприкосновенности своей личной жизни и расплачивался за крупные приобретения наличными, что не принято в США. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на соседей американца в Мескит (штат Невада) и сотрудников местных агентств по продаже недвижимости.

Смотрите также

Что известно о массовом убийстве в Лас-Вегасе

Согласно этой информации, Пэддок, когда подыскивал себе с подругой жилье, целенаправленно выбрал дом на вершине холма, с хорошим обзором, соседние строения расположены с левой и с правой сторон, но не сзади. Американец, не торгуясь, выложил за дом более $322 тыс. При заполнении документов он указал, что получает доходы от азартных игр. Пэддок в беседе с одним из агентов утверждал, будто зарабатывает таким способом около $1 млн в год.

По данным телекомпании, американец, обустроившись, установил защитные экраны - заборы, не позволявшие соседям видеть его дом. Примерно 20 жителей поселка подписали петицию с требованием снести заграждение под предлогом, что оно портит вид с холма на Мескит. Ассоциация владельцев недвижимости (жилищное товарищество) распорядилась удовлетворить это требование, Пэддоку пришлось подчиниться.

В целом он не ссорился с соседями, ничем не выделялся и слыл совершенно безобидным человеком в возрасте, любящим сыграть в покер на сотню долларов. Многие американцы переезжают на старости лет в Неваду, чтобы скрашивать досуг игрой в казино. Ничем непримечательные облик и поведение позволили Пэддоку, не вызывая подозрений, скупить за несколько лет десятки единиц огнестрельного оружия и пронести часть арсенала тайком в свой номер гостиницы.

Как сообщил в среду на пресс-конференции шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо, виновник бойни на протяжении многих лет вел тайную жизнь. Мотивы стрелка, однако, остаются загадкой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Стрельба у казино в Лас-Вегасе
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
2
Путин сменил главу Орловской области
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Комитет Рады поддержал законопроект об особом статусе с поправкой о "деоккупации" Донбасса
5
Симоньян сообщила о массовых увольнениях сотрудников RT в США
6
Путин дал государственный обед в честь короля Саудовской Аравии
7
Биография писателя Кадзуо Исигуро
Темы дня
Новости партнеров
Реклама