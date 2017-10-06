ООН: более 8 тыс. детей погибли и пострадали в вооруженных конфликтах в 2016 году

ООН, 6 октября. /ТАСС/. Свыше 8 тыс. детей погибли и получили ранения в результате вооруженных конфликтов в 2016 году. Об этом сообщил в четверг официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя ежегодный доклад всемирной организации, посвященный детям и вооруженным конфликтам.

"Генеральный секретарь ООН в ужасе от того, что более 8 тыс. детей были убиты или получили увечья в 2016 году. Эти недопустимые нападения на детей, повсеместно продолжающиеся вербовка и использование детей [в боевых действиях], атаки на школы и больницы, а также сексуальное насилие в отношении детей описаны в его ежегодном докладе по детям и вооруженным конфликтам", - говорится в письменном заявлении Дюжаррика.

В своем ежегодном докладе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш разбирает ситуацию в более чем 20 странах, в том числе в Афганистане, Демократической Республике Конго, Ираке, Йемене, Колумбии, Ливии, Мали, Мьянме, Нигерии, Сомали, Сирии, Судане, Центральноафриканской Республике и Южном Судане. В 40-страничном документе приводится информация о по меньшей мере 4 тыс. подтвержденных случаев убийств и других правонарушений в отношении детей со стороны правительственных сил и более 11,5 тыс. - со стороны негосударственных вооруженных формирований.

Так, в Афганистане в 2016 году было зафиксировано рекордное число жертв среди детей за все время наблюдений - 3 тыс. 512 погибших и раненых, что на 24% больше, чем годом ранее. В Сирии этот показатель составил 1 тыс. 915, а в Йемене - 1 тыс. 340. В последнем случае основная ответственность за гибель детей возлагается на коалицию во главе с Саудовской Аравией, которая воюет на стороне правительства.

К докладу приложен черный список участников конфликта, разделенный на две группы: те, кто ввел "меры, направленные на улучшение защиты детей", и те, кто не сделал этого. В первую - крайне малочисленную - группу, в частности, отнесены аравийская коалиция в Йемене, афганская полиция и "Революционные вооруженные силы Колумбии". В число же злостных нарушителей прав детей, которые не стремятся исправиться, внесены более 50 воюющих сторон. В случае с Сирией это - правительственные войска, формирования вооруженной оппозиции и ряд экстремистских группировок, включая "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусру" (обе запрещены в РФ).

Как заявил Дюжаррик, задача доклада - "не только пролить свет на нарушения прав детей", но и побудить участников конфликтов принять меры, которые приведут к улучшению бедственного положения детей в зонах конфликтов. "Генеральный секретарь воодушевлен тем, что несколько правительств и негосударственных субъектов работают с ООН в направлении этой цели. Он надеется, что другие последуют их примеру", - сказал он, напомнив странам об их обязательствах в рамках международного гуманитарного права, которое требует защищать детей от последствий конфликтов.