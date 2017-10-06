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Глава ICAN призвала Трампа и Ким Чен Ына не грозить друг другу ядерным оружием

Международная панорама
6 октября, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Беатрис Фин добавила, что обладание ядерным оружием является незаконным

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ТАСС, 6 октября. Глава Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN), которой в пятницу была присуждена Нобелевская премия мира, Беатрис Фин обратилась к лидерам США и КНДР Дональду Трампу и Ким Чен Ыну с призывом отказаться от угроз применения ядерного оружия. Об этом сообщает агентство Reuters.

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На вопрос, с каким посланием она хотела бы обратиться к Трампу и Ким Чен Ыну, Беатрис Фин сказала: "Ядерное оружие является незаконным. Обладание ядерным оружием является незаконным. Угрозы использовать ядерное оружие являются незаконными. Иметь ядерное оружие, обладать им, развивать ядерное оружие незаконно, они должны прекратить".

ICAN представляет собой коалицию неправительственных организаций из более чем 100 стран, выступающих за запрещение ядерного оружия.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
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