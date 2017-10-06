Комитет Конгресса США назначил новые слушания по "Лаборатории Касперского" на 25 октября

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ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Комитет Палаты представителей США по науке, космосу и технологиям намерен 25 октября провести слушания по теме использования в американских госучреждениях продукции российской компании "Лаборатория Касперского". Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщил представитель комитета.
"Да, мы можем подтвердить, что комитет проведет слушания 25 октября. Состав приглашенных участников пока еще уточняется", - сказал он.
Это уже вторая попытка данного комитета провести такие слушания. В первый раз на заседание комитета был приглашен глава компании Евгений Касперский, однако в итоге слушания отменили.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США в сентябре распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского". В заявлении отмечалось, что такое указание дала исполняющая обязанности главы МВБ Элейн Дьюк, которая "обеспокоена связями между некоторыми сотрудниками "Лаборатории Касперского", российской разведкой и другими правительственными учреждениями", а также "требованиями, которые, согласно российскому законодательству, позволяют российским спецслужбам запрашивать или обязывать предоставить помощь со стороны "Лаборатории Касперского" в перехвате сообщений, проходящих через российские сети".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение властей США вокруг "Лаборатории Касперского" политизированным. Наряду с этим российские власти охарактеризовали нынешние шаги правительства США как проявление нечестных методов конкурентной борьбы.