Глава МИД Саудовской Аравии признался, что восхищен вкладом России в западную цивилизацию

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр признался, что восхищен вкладом России в западную цивилизацию, искусство и культуру.

"Я всегда интересовался Россией. <...> Меня всегда восхищали таланты ваших людей в науках, искусстве, музыке, ваш вклад в западную цивилизацию. Я об этом прочитал много книг", - поделился Аль-Джубайр в интервью телеканалу "Россия 24", вышедшем в эфир в пятницу.

Он также рассказал о важности культурного обмена между странами и пригласил российских туристов посетить Саудовскую Аравию. "Мы развиваем туризм по культурно-историческим объектам. Я надеюсь, что туристы из России приедут посмотреть на то, что мы делаем в этом плане", - сказал глава МИД.

Аль-Джубейр находится в России в составе делегации короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Король прибыл в РФ с государственным визитом 4 октября по приглашению президента Владимира Путина. Визит называют историческим, так как это первое посещение России правящим монархом Саудовской Аравии за всю историю существования двух государств. Визит завершится 8 октября.