Telegraph: ЕС активизировал переговоры с британскими лейбористами, опасаясь отставки Мэй

ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Власти Европейского союза активизировали переговоры с руководством оппозиционной Лейбористской партии Великобритании на фоне опасений, что нынешнее правительство тори во главе с премьер-министром Терезой Мэй может потерпеть крах еще до завершения процесса выхода страны из сообщества. Об этом со ссылкой на собственные источники в субботу сообщила газета The Daily Telegraph.

Издание утверждает, что Брюссель добивается от лидера британских лейбористов Джереми Корбина гарантий того, что в случае его прихода к власти он будет придерживаться договоренностей, достигнутых на переговорах об условиях Brexit нынешним кабинетом тори. Источники газеты указывают, что после того, как лейбористы усилили свои позиции в парламенте в результате июньских выборов, в Брюсселе существенно сменился тон по отношению к партии Корбина, и встречи представителей властей ЕС с руководством британских лейбористов участились и стали проводиться на более высоком уровне. В частности, сам Корбин и "министр по вопросам Brexit" в кабинете оппозиции Кир Стармер уже встречались с главным переговорщиком Брюсселя по Brexit Мишелем Барнье, первым заместителем председателя Европейской комиссии (ЕК) Франсом Тиммермансом и другими значимыми фигурами в руководстве ЕС.

Газета напоминает, что Тереза Мэй 19 октября оправится на саммит ЕС, на котором, как ожидается, представителям официального Брюсселя будет отказано в праве начинать с Лондоном переговоры о будущих торговых отношениях между ЕС и Великобританией по крайней мере до следующей встречи сообщества в верхах, которая состоится в декабре. The Daily Telegraph утверждает, что в столице ЕС опасаются, что любые переговоры с командой Мэй могут оказаться неактуальными в случае отставки нынешнего британского премьера и смены возглавляемого ею правительства. В сложившейся ситуации отношение властей ЕС к Корбину стало куда более серьезным, и среди ряда чиновников в Брюсселе уже бытует мнение, что британские лейбористы придерживаются более реалистичного подхода к Brexit, чем консерваторы.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице, спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.