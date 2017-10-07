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Российским артистам грозит до $12 тыс. штрафа за нарушение правил гастролей на Украине

Международная панорама
7 октября, 16:21 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 7, октября. /ТАСС

Сообщается, что сумма штрафов может составить до $12 тыс.

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КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Министерство культуры Украины готовит документ, который предусматривает штрафные санкции за нарушение украинского законодательства о гастролях артистов из России. Об этом в субботу сообщил на брифинге глава Службы безопасности Украины (СБУ) Анатолий Грицак.

"Министерство культуры разрабатывает порядок штрафных санкций, и штрафы там достаточно большие - от 160 тыс. до 320 тыс. гривен (до $12 тыс. по текущему курсу)", - сказал он.

Верховная рада 5 октября приняла закон, который устанавливает, что российские артисты смогут выступать на Украине только после разрешения СБУ. Как сообщил сегодня Грицак, закон предписывает, что артисты должны заблаговременно Уведомить украинскую сторону о намерении посетить страну (не менее, чем за 30 дней), после чего у спецслужб есть 10 дней чтобы принять решение о допуске или запрете въезда на Украину. Организатор сможет подписывать соответствующий договор с артистом лишь после получения одобрения со стороны спецслужб.

При этом под запрет выступать на Украине попадают артисты, внесенные в "Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности". В настоящее время в этот список вошли более 140 российских артистов, в их числе режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон.

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Персоны
Табаков, Олег Павлович Кобзон, Иосиф Давыдович Гафт, Валентин Иосифович Лещенко, Лев Валерьянович Варлей, Наталья Владимировна Шахназаров, Карен Георгиевич Талызина, Валентина Илларионовна Расторгуев, Николай Вячеславович
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