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Премьер Испании считает, что ситуация в Каталонии затрагивает интересы всей Европы

Международная панорама
8 октября, 0:51 дата обновления: 8 октября, 1:19 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 8, октября. /ТАСС

Мариано Рахой назвал каталонскую проблему "битвой Европы"

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МАДРИД, 8 октября. /ТАСС/. Каталонская проблема затрагивает интересы всей Европы. Об этом заявил председатель правительства Испании Мариано Рахой в опубликованном в воскресенье интервью газете El Pais.

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"Это [ситуация в Каталонии] является битвой Европы", - отметил он. По мнению премьера, "в настоящий момент на кону европейские ценности". "Нам нужно выиграть ее [битву]", - добавил он.

При этом, по словам Рахоя, власти Испании не нуждаются в посреднической помощи для урегулирования ситуации в Каталонии. По его словам, "нужно поблагодарить" всех желающих сыграть роль посредников в решении каталонской проблемы. "Мне бы хотелось сказать одну вещь об этом посредничестве: оно нам не нужно, - подчеркнул Рахой. - Нам нужно, чтобы те, кто нарушают закон и ставят себя выше закона, исправили свое положение".

Комментируя возможность применения статьи 155 конституции королевства, которая позволяет лишить Каталонию статуса автономии, он отметил: "Я не исключаю абсолютно ничего из того, что позволяет закон". "Следует делать все своевременно, то, что наиболее важно в данный момент, - сказал премьер. - Идеально было бы не принимать драматических решений".

Он добавил, что "гражданская гвардия и национальная полиция будут находиться в Каталонии до тех пор, пока ситуация не вернется в нормальное русло". Рахой также уточнил, что не планирует объявлять о проведении новых всеобщих выборов из-за обстановки в автономном сообществе.

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании, по результатам которого 90,18% участников референдума высказались за независимость автономного сообщества. Мадрид считает референдум нелегитимным и отказывается признавать результаты голосования. В Барселоне еще до плебисцита заявили, что его итоги будут иметь законную и юридически обязывающую силу. 10 октября в Каталонии должно пройти заседание парламента с участием главы автономии Карлеса Пучдемона.
 
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