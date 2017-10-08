Абэ: мир не должен вновь поддаться на уловку КНДР о ведении переговоров

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ТОКИО, 8 октября. /ТАСС/. Мировое сообщество не должно поддаться на уловку КНДР о ведении переговоров, а обязано усилить давление на Пхеньян.
Об этом в воскресенье во время аналитической программы в эфире общественного телевидения NHK заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
"Северная Корея многократно шла на переговоры, лишь выигрывая тем самым время для развития своей ракетно-ядерной программы. Международное сообщество не должно больше вестись на эти уловки: необходимо объединиться и усилить давление", - подчеркнул он.
Глава правительства добавил, что европейские партнеры Японии, в частности, Франция и Германия, также выступают за усиление нажима на КНДР.