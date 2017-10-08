Трамп: США должны помочь Израилю и Палестине уладить конфликт до переноса посольства

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Власти США сделают попытку урегулировать длительные разногласия между Израилем и Палестиной, прежде чем принимать решение о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщил президента США Дональд Трамп в опубликованном в субботу интервью телекомпании TBN.

"Говорят, что самое недостижимое соглашение - мирный договор между Израилем и Палестиной. <...> Я его неосуществимым не считаю, думаю, все вполне возможно. Не хочу давать никаких прогнозов, но нужно попробовать, прежде чем даже задумываться о переносе посольства в Иерусалим", - заявил американский президент.

"У меня очень твердая позиция по Израилю, - подчеркнул он. - Я хочу посмотреть, в состоянии ли мы помочь Израилю и Палестине заключить мир". Трамп отметил, что его команда "работает над планом".

В июне этого года Сенат США принял резолюцию, призывающую к выполнению закона от 1995 года о переносе посольства в Иерусалим. Документ, в котором говорилось, что "Иерусалим должен быть признан столицей Государства Израиль", обязывал американские власти перенести туда свою дипмиссию еще до 31 мая 1999 года. Однако, стремясь избежать шагов, которые могли еще больше обострить ситуацию на Ближнем Востоке, президенты США откладывали претворение закона в жизнь. Трамп также решил отсрочить перенос посольства в интересах национальной безопасности своей страны.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли его восточные кварталы в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является их "единой и неделимой" столицей. Палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.