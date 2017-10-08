CBS: праворадикалы устроили факельное шествие в Шарлотсвилле

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Небольшая группа праворадикалов в субботу вечером устроила демонстративное факельное шествие и пикет в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния) возле статуи генерала Роберта Ли, воевавшего на стороне Конфедерации во время Гражданской войны 1861-1865 годов.

В этом месте два месяца назад начались ожесточенные столкновения расистов и их противников.

На кадрах, которые транслирует местное отделение телекомпании CBS, видно, как толпа людей с факелами следует вдоль улицы, а затем выстраивается рядами в местном парке. "Здравствуй, Шарлотсвилл. Мы вернулись и мы будем возвращаться вновь. Вы нас не замените и вы нас не уничтожите", - прокричал в мегафон лидер группы ультраправых активистов Ричард Спенсер.

После акции он распространил в Twitter видеозапись всего мероприятия, из которой, однако, неясно, сколько именно людей приняло участие в шествии и пикете. По оценке CBS, речь идет примерно о трех десятках.