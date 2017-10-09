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СМИ: власти в Багдаде не исключают создание конфедерации с Иракским Курдистаном

Международная панорама
9 октября, 10:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Соответствующее предложение было одобрено некоторыми политическими фракциями в парламенте и правительстве Ирака

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Курды празднуют после объявления результатов референдума в Эрбиле

Курды празднуют после объявления результатов референдума в Эрбиле

© EPA-EFE/MOHAMED MESSARA

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Федеральные власти Ирака не исключают создание конфедерации с Иракским Курдистаном для выхода из политического кризиса, вызванного референдумом о независимости курдской автономии. Такое утверждение содержится в статье, опубликованной в понедельник в газете Asharq Al-Awsat.

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Как заявил изданию член Совета политического руководства Иракского Курдистана Абдалла Варати, "предложение о создании конфедерации передала третья сторона, представляющая соседние [с курдской автономией] государства", инициатива "была одобрена некоторыми политическими фракциями в парламенте и правительстве Ирака", но "официально представлена не была".

В документе, по словам Варати, подчеркивалось, что "конфедерация является наилучшим в настоящий момент решением для политической ситуации в Ираке и на территории Иракского Курдистана". Однако, как указал курдский политик, Эрбиль может рассмотреть "формирование конфедерации с Багдадом в случае признания центральными властями курдского государства" по итогам плебисцита.

Официального комментария из Багдада пока не последовало.

 

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