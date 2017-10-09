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Комиссар Совета Европы призвал Испанию расследовать действия полиции в Каталонии

Международная панорама
9 октября, 11:33 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 9, октября. /ТАСС

В результате действий правоохранителей, по данным каталонских властей, пострадали 893 человека

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ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Нилс Муйжниекс призвал испанские власти провести расследование применения силы сотрудниками полиции в Каталонии. Соответствующее письмо направлено в адрес министра внутренних дел Испании Хуана Игнасио Соидо Альвареса, сообщает в понедельник сайт СЕ.

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По мнению Муйжниекса, "испанские власти должны обеспечить быстрое, независимое и эффективное расследование информации о ненадлежащем поведении полиции и несоразмерном применении силы". "Это имеет фундаментальное значение как для пресечения дальнейших полицейских нарушений, так и для предотвращения любой эскалации напряженности и насилия", - полагает комиссар.

Кроме того, по его словам, "ответственность за любые проступки имеет важное значение для сохранения общественного доверия к работе сотрудников правоохранительных органов".

Волеизъявление проходило в напряженной обстановке: выполняя постановления испанского суда, сотрудники национальной полиции и гражданской гвардии пытались пресечь работу избирательных участков, изымая урны для бюллетеней. В результате их действий, по данным каталонских властей, пострадали 893 человека.

Мадрид настаивает на том, чтобы власти Каталонии отказались от идеи провозглашения независимости в одностороннем порядке и провели новые местные выборы. 10 октября в Каталонии должно пройти заседание парламента с участием главы автономии Карлеса Пучдемона.

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