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СМИ: ударная подлодка ВМС США в конце недели зайдет в порт Республики Корея

Международная панорама
10 октября, 5:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Подлодка Michigan может нести на борту до 154 крылатых ракет Tomahawk

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Ударная подводная лодка ВМС США Michigan с крылатыми ракетами на борту в конце этой недели зайдет в южнокорейский порт Пусан. Об этом сообщает во вторник сеульская газета The Chosun Ilbo со ссылкой на американские военные источники.

Michigan в апреле уже заходила в Пусан на фоне роста напряженности вокруг ракетно-ядерной программы КНДР. Она может нести на борту до 154 крылатых ракет Tomahawk, в том числе с ядерными боеголовками. Источники газеты подчеркивают, что выдвижение этой подлодки к Корейскому полуострову носит характер военной демонстрации в отношении Пхеньяна.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

В ближайшее время в этом районе будет также вновь развернута ударная группировка ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan. В ее состав включены крейсер и эсминцы с крылатыми ракетами на борту. В сочетании с потенциалом Michigan все это дает возможность одновременного залпа таким количеством Tomahawk, которое позволит нанести по КНДР мощный удар. По данным японской газеты Nikkei, он может быть дополнен действиями авиации, в том числе стратегических бомбардировщиков, использующих особые бомбы для уничтожения объектов, расположенных глубоко под землей.

Группировка во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan в сентябре вышла со свой базы Йокосука в Японии и провела учения с японскими ВМС. В этом месяце она заходила с согласия китайских властей в Гонконг.

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США КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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