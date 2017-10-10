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Президент Чехии сомневается в эффективности санкций против России

Международная панорама
10 октября, 15:43 дата обновления: 10 октября, 16:22 UTC+3 СТРАСБУРГ 10, октября. /ТАСС

Милош Земан отметил, что усиление дружбы между европейскими странами должно распространяться и на Москву

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СТРАСБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Санкции Запада против России наносят ущерб обеим сторонам и контрпродуктивны. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан, выступая во вторник на пленарной сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

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"Я сомневаюсь в эффективности санкций, это стратегия, при которой теряют все стороны", - сказал он. "В Европе много разделительных линий и одна из них проходит между Россией и остальной Европой. Не буду преувеличивать и говорить, что возник новый железный занавес, но определенная разделительная линия существует. Поверьте моему богатому политическому опыту - гораздо труднее найти себе друзей, чем обрести врагов", - сказал Земан.

"Психологически существует миф осажденной крепости, а осажденная крепость в таких условиях становится обычно лишь мощнее, и она нуждается в сильном лидере. Именно это и происходит с Россией. Поддержка президента России (Владимира Путина) только усиливается в такой ситуации. Посмотрите, его рейтинг популярности находится на 80%-ой отметке, тогда как у меня, президента Чехии, в отношении которой не существует санкций, он равен лишь 51%", - сказал Земан, добавив, что, "если вы хотите изменить образ действий какого-либо государства, следует действовать путем диалога".

"Известен пример Brexit, при котором теряют обе стороны. То же самое можно сказать по поводу санкций в отношении России. Нам в этой связи сейчас нужны туристические и студенческие обмены с Россией, обмены на уровне бизнесменов, контакты политиков. Именно это позволит изменить ситуацию", - уверен чешский лидер.

Кроме того, по его словам, "Совету Европы следует усилить свои связи с нациями Европы, а Европа, в моем представлении, простирается от Атлантики до Тихого океана". Нельзя, например, отделять российскую культуру от европейской. Чайковский столь же важен для нее, как и Бетховен, а Достоевский столь же важен, как Шекспир. А Солженицын столь же значителен, как и Хемингуэй, - сказал президент Чехии. - Зачем в таком случае обязательно пытаться разделить Европу в политическом плане - ведь вы, я уверен, были бы против разделения в сфере европейской культуры".

"Считаю, что политика Совета Европы, направленная на усиление дружбы между европейскими странами, должна распространяться и на Россию. В долгосрочной перспектива такая политика будет успешной", - подчеркнул Земан.

Также во время своего выступления чешский лидер заявил, что ПАСЕ сможет решить проблемы своих отношений с Россией только путем диалога. 

"Я обсуждал с представителями Совета Европы те последствия, которые может иметь отказ России выплачивать свой денежный взнос в бюджет организации. Но если вы сами не хотите, чтобы Россия была представлена в Ассамблее, то почему тогда с ее стороны должна существовать выплата финансового содействия организации, в которой она более не представлена?", - сказал чешский политик.

"Мне сообщили, что размер российского взноса составляет 10% от его общего объема, это значительный вклад. Но если вы добиваетесь в жизни изменения поведения какого-либо человека или государства, следует делать это путем диалога. Без ведения диалога вам не удастся продвигаться вперед в решении проблем. Это будет совершенно ошибочный, преступный путь", - подчеркнул Земан.

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