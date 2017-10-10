Эксперт: предстоящие в Польше сносы памятников Красной армии незаконны

ВАРШАВА, 10 октября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Планы польских властей снести более двух сотен памятников солдатам Красной армии незаконны и противоречат двусторонним соглашениям России и Польши. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС Ежи Тыц - лидер польского мемориального общества "Курск", которое уже несколько лет на благотворительных началах занимается ремонтом советских памятников в стране.

21 октября в Польше вступит в силу обновленный закон о декоммунизации, который предусматривает снос памятников и мемориалов, отдающих "дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". Роль главного консультирующего органа, мнением которого могут руководствоваться власти на местах, в законе отведена Институту национальной памяти (ИНП) республики. Его эксперты считают, что к пропагандирующим коммунизм относятся около 230 памятников Красной армии в стране.

Как считает Тыц, "указанный закон не дает никаких оснований говорить о том, что эти мемориалы символизируют коммунизм или пропагандируют любой другой тоталитарный строй". "Мы стоим на позиции, что на основании данного закона памятники трогать нельзя, но наше мнение отличается от трактовки этих поправок властями. Могу допустить, что некоторые органы местного самоуправления решат эти объекты убрать. Мы будем вмешиваться, так как считаем подобную деятельность незаконной", - констатировал он.

"Мы постараемся сделать так, чтобы памятник остался на месте, будем объяснять, что тот или иной объект не подпадает под действие закона, так как никоим образом не пропагандирует коммунизм, не призывает к его распространению в Польше. Будем убеждать, что действия ИНП носят исключительно политический характер и совершенно оторваны от реальности", - указал лидер "Курска".

По его словам, "вся эта ситуация может повлиять на польско-российские отношения только катастрофическим образом, так как Польша цинично нарушает российско-польские соглашения, касающиеся мемориалов, нарушает международное право".

Кроме того, по мнению Тыца, ИНП будет действовать даже вопреки закону о декоммунизации. "Закон ясно говорит о том, что в отношении каждого памятника должна быть соблюдена определенная процедура, чтобы установить, может ли он быть снесен. Должно быть административное решение, которое можно оспорить в вышестоящей инстанции. А ИНП хотел бы, чтобы этот закон позволял им разрушать все, что связано с Красной армией", - подчеркнул он.

О законе

В июле власти Польши приняли поправки к закону о декоммунизации, в котором теперь утверждается, что памятники и другие подобные объекты "не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй".

К указанным мемориалам не относятся памятники, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение или демонстрируются в научных целях, в качестве произведений искусства, а также монументы, внесенные в реестр памятников архитектуры.

Не относящиеся к этим категориям мемориалы польские законодатели предлагают демонтировать в течение 12 месяцев после вступления поправок в силу, что произойдет уже в октябре текущего года.

Реакция РФ и обязательства сторон

МИД России назвал принятие нового закона сознательной провокацией и заявил, что она не останется без последствий. В свою очередь Совет Федерации обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручения профильным ведомствам разработать предложения по возможным ограничениям в отношении Польши.

Между Россией и Польшей действует межправительственное соглашение о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 года, а также договор о дружественном и добрососедском сотрудничестве от 22 мая 1992 года. Эти документы обязывают стороны вести учет и заботиться о сохранности всех обнаруженных мест памяти и захоронений. "Стороны содержат места памяти и захоронения, обеспечивая сохранность захоронений, надгробий, памятников, других мемориальных сооружений, а также озеленение и поддержание их в надлежащем порядке", - гласит текст соглашения 1994 года.