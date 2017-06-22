Памятники советским воинам в Европе. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 июня 2017 г. польский Сейм (нижняя палата парламента) проголосовал за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе мемориалов, посвященных воинам Красной армии.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об основных монументах в честь советских воинов в странах Европы.

После окончания Второй мировой войны на территории Центральной и Восточной Европы, где захоронено более 1 млн советских солдат и офицеров, было воздвигнуто несколько тысяч памятников нашим воинам-освободителям. После распада СССР многие из них были снесены или перенесены с городских площадей на воинские кладбища. В настоящее время в Европе насчитывается около 4 тыс. памятников и мемориалов советским солдатам, из них около 1 тыс. - в Венгрии, более 500 - в Польше, по 250 - в Австрии и Словакии, около 50 - в Норвегии.

Германия

Одним из наиболее известных в мире памятников советским солдатам, павшим в годы Второй мировой войны, является монумент в Трептов-парке в Берлине. Он был открыт 8 мая 1949 г. и представляет собой 12-метровую фигуру солдата, отлитую из бронзы. В одной руке у него меч, разрубающий свастику, другой он прижимает к груди спасенную немецкую девочку.

Это собирательный образ советского солдата-освободителя, созданный скульптором Е. Вучетичем. Работы велись в 1946-1949 гг. Памятник воздвигнут в мемориальном комплексе, где покоятся свыше 7 тыс. советских солдат, погибших при штурме Берлина.

Австрия

Самым известным в Австрии памятником советским воинам-освободителям является монумент в Вене на площади Шварценбергплац. Он сооружен в память о 17 тыс. советских солдат, погибших в ходе Венской наступательной операции во время Второй мировой войны. Идея создания монумента принадлежала советскому командованию. Авторы - архитектор С. Яковлев и скульптор М. Интезарьян.

Памятник был открыт 19 августа 1945 г. Он представляет собой 12-метровую фигуру солдата. На груди воина пистолет-пулемет Шпагина, на голове золотой шлем, в одной руке он держит знамя Победы, в другой - золотой щит с гербом СССР.

Фигура солдата установлена на 20-метровом постаменте. На нем высечены приказ Сталина об освобождении Вены, текст стихотворного обращения Сергея Михалкова к воинам, второй куплет государственного гимна СССР в редакции 1943 г. и цитата из речи Сталина от 9 мая 1945 г. За памятником расположена колоннада с гравировкой на русском языке: "Вечная слава героям Красной армии, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость народов Европы". По краям установлены фигуры советских солдат в момент боя.

Великобритания

В Лондоне памятник, посвященный "гражданам СССР, погибшим в годы Второй мировой войны", был открыт на территории парка Имперского военного музея 9 мая 1999 г. Композиция работы скульптора С. Щербакова представляет собой трехметровую фигуру женщины со склоненной головой, в высоко поднятых руках она держит колокол.

У подножия памятника гранитная плита со словами памяти.

Норвегия

Памятник советским воинам, павшим при освобождении Норвегии от фашистской оккупации, установлен 7 ноября 1947 г. в Осло в северо-восточной части кладбища Вестре Гравлунд над братской могилой, где захоронены 347 советских воинов. Его автор - норвежский скульптор К. Серлие.

Памятник представляет собой четырехгранную стелу из серого гранита, стоящую на постаменте. На передней грани расположен барельеф советского солдата с автоматом в руках. На пьедестале высечены слова на норвежском языке "Норвегия благодарит вас". На боковых сторонах - на норвежском и русском языках - "В память о советских солдатах, павших в битве за общее дело в 1941-1945 гг.". 9 мая 2000 г. рядом со стелой была установлена гранитная мемориальная доска.

Болгария

В числе самых известных также памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в Пловдиве. Скульптура советского воина высотой 11,5 м стоит на шестиметровом пьедестале с надписями "Советская армия бьет врага" и "Народ встречает советских воинов". В руке солдата пистолет-пулемет Шпагина, направленный к земле. К памятнику ведет широкая лестница из ста ступеней. Монумент был установлен в 1954 г. на вершине холма Бунарджик (ныне холм Освободителей), а официально открыт - 7 ноября 1957 г.

Его авторы - советские и болгарские скульпторы В. Радославов, А. Занков, Г. Коцев, Й. Топалов, архитекторы Б. Марков, И. Цветанов, Н. Марангазов. Идея создания памятника принадлежала жителям Пловдива. Они же назвали гранитную фигуру воина Алешей. Считается, что его прообразом послужил реальный человек - рядовой сводной роты 3-го Украинского фронта Алексей Скурлатов.

Венгрия

Монумент в память солдат Советской армии, погибших в сражениях за Будапешт в конце 1944 г., расположен в центре города на площади Свободы. Обелиск высотой 14 м был установлен в 1945 г., его автор - венгерский скульптор А. Карой. В центральной части каменной стелы находится позолоченный герб, под которым выгравирована надпись "Слава советским воинам-освободителям". В нижней ее части - барельеф.

Венчает обелиск золотая звезда. Находившееся под памятником воинское захоронение в 1958 г. было перенесено на городское кладбище.

Польша

Наиболее известный памятник советским воинам на территории Польши - памятник братству по оружию в Варшаве. Он был установлен в ноябре 1945 г. на площади Виленского вокзала. Скульптурная композиция состоит из фигур трех советских воинов на шестиметровом постаменте. У его подножия, как часовые, расположились фигуры четырех солдат Войска Польского со склоненными головами. Надпись на постаменте на русском и польском языках гласит: "Братьям по оружию, отдавшим свои жизни за свободу и независимость польского народа, жители Варшавы воздвигли этот памятник".

Авторы - советские и польские скульпторы С. Сикора, A. Ненько, С. Момот, Ю. Тренаровский, Ю. Газы, Б. Лахерт. В 2011 г. памятник был демонтирован в связи со строительством метро. В феврале 2015 г. городской совет Варшавы принял решение не возвращать монумент, находившийся на реконструкции, на место, а перенести его в другую часть города. Одно из возможных мест - кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве.

Румыния

Памятник советским солдатам на воинском кладбище Бухареста в парке Херэстреу представляет собой устремленную вперед фигуру советского воина с развевающимся знаменем в руках. Автор - румынский скульптор К. Бараски.

Памятник был установлен в 1945 г. на площади Свободы в центре столицы Румынии рядом с резиденцией правительства, но в 1980-е гг. под предлогом строительства метро его перенесли на шоссе Киселева в небольшой сквер, а в 1990-е гг. переместили на воинское кладбище.

Словакия

Памятник-мавзолей павшим воинам Советской армии в Братиславе на горе Славин был сооружен в 1960 г. группой словацких скульпторов во главе с А. Тризульяком. Венчает мавзолей стела высотой 39,5 м с девятиметровой скульптурой воина со знаменем в руках. Рядом с мемориалом расположено военное кладбище, на котором покоятся 6845 погибших при освобождении города советских воинов.

В мавзолей ведет бронзовая двустворчатая дверь с восемью барельефами. Надписи на стенах документируют этапы боевого пути Советской армии и Чехословацкого армейского корпуса от перевала Дукла до Братиславы. Вокруг здания располагаются бронзовые статуи воинов.

Чехия

Мемориал советским воинам, павшим за свободу и независимость Чехословакии, расположен на Ольшанском кладбище в Праге. Над проектом работали архитектор К. Бенеш и скульптор Я. Бруги. Композиция состоит из двух фигур советских солдат, стоящих с двух сторон высокой плиты, один из них в летней, другой в зимней форме. Под фигурами воинов таблички с высеченными надписями на чешском и русском языках "Вечная слава воинам Красной Армии, павшим в боях за честь и независимость советской Родины и освобождение славянских народов от фашизма. 1941-1945 гг.".

Над плитой возвышается пятиконечная звезда с серпом и молотом. Рядом находятся захоронения более 400 красноармейцев, погибших в последние дни войны во время завершающего этапа Пражской наступательной операции. На одинаковых надгробиях барельефы: пятиконечная звезда, скрещенные знамена, ружья из бронзы и имена.

Латвия

В Риге в Парке Победы находится скульптурная группа, официальное название которой, - "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков". Памятник был установлен в ноябре 1985 г.

Центром композиции является 79-метровая стела, по обе стороны от нее на пьедесталах разной высоты расположены бронзовые скульптуры - 10-метровая фигура Родины-матери и три семиметровые фигуры солдат. Авторы - латышский и советский скульпторы А. Гулбис и Л. Буковский.

Эстония

Памятник советским воинам, известный в Эстонии как "Бронзовый солдат", представляет собой двухметровую фигуру воина, склонившего голову в знак скорби. В одной руке у него шлем, другая сжата в кулак. Автор памятника - эстонский скульптор Э. Роос. Скульптура находится на Военном кладбище в Таллине. Сюда "Бронзовый солдат" был перенесен из центра города по решению эстонских властей в апреле 2007 г.

Перенос памятника привел к осложнению отношений между Россией и Эстонией. Первоначально монумент был открыт в сквере на холме Тынисмяги в 1947 г. Он был посвящен советским солдатам, погибшим в боях за Таллин в сентябре 1944 г. В сквере также располагалась братская могила 13 солдат, чьи имена были высечены на плитах на стене, которая находилась за спиной солдата. С середины 1960-х до начала 1990-х гг. у памятника горел Вечный огонь.