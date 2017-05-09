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Более двух тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в столице Болгарии

Общество
9 мая, 14:18 UTC+3 СОФИЯ /Корр. ТАСС, Игорь Ленкин

Участников акции лично поздравил президент страны. Он пообщался и сфотографировался с ветеранами и потомками победителей

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СОФИЯ, 9 мая. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Акция "Бессмертный полк" собрала в болгарской столице более двух тыс. человек. Шествие началось от памятника Неизвестному солдату в центре Софии, где в церемонии возложения венков и цветов в память погибших во Второй мировой войне принял участие президент Болгарии Румен Радев.

"Не будем забывать, что осуждение нацизма и фашизма в послевоенной Европы было абсолютным даже тогда, когда Европа была разделена", - подчеркнул президент Болгарии.

Румен Радев лично поздравил участников акции "Бессмертный полк", пообщался и сфотографировался с ветеранами и потомками победителей.

Торжественной шествие "Бессмертного полка" прошло до памятника Советской армии, где в церемонии возложения венков и цветов приняли участие российские дипломаты, главы дипломатических миссий, видные болгарские политические и общественные деятели, сотни горожан.

К подножию величественного монумента были поднесены венки от более 100 болгарских государственных и общественных организаций. Были исполнены гимны Болгарии и России, а в небо Софии дети выпустили белых голубей.

Акция "Бессмертный полк прошла во вторник в 37 городах Болгарии, в ней приняли участие более 20 тыс. человек. В честь Дня Победы в Российском культурно-информационном центре в Софии с литературно-музыкальной композицией "Бессмертный полк" вечером выступит народный артист России Сергей Никоненко.

Ранее президент Болгарии Румен Радев поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем Победы.

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День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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