Суд по обвинению Януковича в госизмене перенесли на 19 октября

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева перенес заседание по делу в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, до четверга, 19 октября. Об этом заявил в среду военный прокурор Руслан Кравченко.

"Суд перенесен на 19 октября", - сказал он, пояснив, что заседание перенесено в связи с тем, что госзащитник Янукович не явился в суд, так как еще не согласовал правовую позицию с подзащитным. "Я считаю, что еще одной недели достаточно, чтобы согласовать позицию и прибыть в суд для выполнения своих обязанностей", - сказал Кравченко. Прокурор считает, что таким образом сторона защиты затягивает процесс рассмотрения дела Януковича.

Прошлое заседание по данному делу было перенесено, так как адвокат отправился в Россию на встречу с Януковичем.

Суд на последних заседаниях изучал доказательства стороны обвинения, в частности, демонстрировал архивные видеоматериалы выпусков новостей. Сообщалось, что лингвистическая экспертиза не установила признаков сепаратизма в заявлениях Януковича и его "письме" президенту России Владимиру Путину. Однако, согласно выводам экспертов, "высказывания Януковича и его письмо Путину могли быть использованы для проведения действий, нарушающих суверенитет и неприкосновенность границ Украины".

Экс-президент Украины 6 июля отказался от участия в судебном разбирательстве, заявив, что в ходе процесса были "нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", а итог суда "заранее определен". Он также отозвал из суда своих адвокатов. Позже его государственным защитником был назначен адвокат Виталий Мешечек, но 17 августа он был освобожден от этих обязанностей по собственной просьбе. Новым государственным адвокатом Януковича назначили Максима Герасько, который был защитником на процессе по делу экс-начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача, последний получил пожизненный срок по обвинению в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.