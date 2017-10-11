Порошенко считает, что вопрос украинского закона "Об образовании" чрезмерно политизирован

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Вопрос о принятом на Украине нового закона "Об образовании" является чрезмерно политизированным. Об этом заявил в среду президент страны Петр Порошенко, выступая на сессии ПАСЕ.

"Хочу обратить внимание на чрезмерную политизацию закона "Об образовании". Недопустимо, когда дети национальных меньшинств не знают украинский язык, этот закон исправляет эту ситуацию", - сказал глава государства. По его словам, указанный закон устанавливает "равные возможности для всех" учащихся.

Президент отметил, что ранее дал поручение направить закон на экспертизу в Венецианскую комиссию, пообещав, что все рекомендации комиссии будут учтены.

"Мы полностью внедрим все выводы венецианской комиссии", - пообещал он, выразив надежду, что эти выводы "снимут все контроверсионные заявления вокруг закона".

Реакция Европы и России

5 сентября Верховная рада приняла во втором чтении и в целом закон "Об образовании". 28 сентября он вступил в силу. Закон предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут обучаться на родном языке только в начальной школе. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.

Закон "Об образовании" вызвал осуждение в Польше, Румынии, Греции, Молдавии, Болгарии, России, а президент Румынии Клаус Йоханнис отменил визит на Украину, который планировался на октябрь. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт в Европейском союзе отныне заблокирует любой шаг, который может привести к дальнейшему продвижению Украины в процессе европейской интеграции. Власти Венгрии в связи с принятием Киевом закона "Об образовании" также намерены инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации ЕС и Украины.

Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, комментируя украинский закон, заявил, что документ перечеркивает правовые основы многонационального государства, международная реакция на него должна быть жесткой и последовать незамедлительно. Карасин подчеркнул, что своими действиями "Киев подогревает неонацистские настроения". Госдума приняла заявление о недопустимости нарушения права коренных народов и национальных меньшинств обучаться на родном языке на Украине.

Закон может провоцировать конфликт

Украинский дипломат Василий Филипчук считает, что Украина должна выйти на компромиссное решение в связи с принятием нового закона "Об образовании", в противном случае он может спровоцировать "полноценный конфликт" на западе страны.

Дипломат отметил, что венгерская и румынская общины, проживающие на западе Украины, "в определенной степени отделены от украинского общества, у них есть свои сообщества, достаточно гомогенные, которые имеют собственный язык, которые очень активно используют контакты с Венгрией и Румынией".

Филипчук подчеркнул, что власти Венгрии и Румынии провели консультации на высоком уровне и договорились "о давлении на Украину с целью изменения отдельных статей закона "Об образовании".

Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в среду, что в отношении Украины могут быть введены санкции, если будет доказано, что новый украинский закон об образовании нарушает нормы Соглашения об ассоциации с ЕС.