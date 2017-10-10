Дипломат: закон "Об образовании" может спровоцировать конфликт на западе Украины

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КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Украина должна выйти на компромиссное решение в связи с принятием нового закона "Об образовании", в противном случае он может спровоцировать конфликт на западе страны. Такое мнение высказал во вторник украинский дипломат Василий Филипчук украинскому изданию "Апостроф".
"Здесь есть очень опасная грань, которую можно перейти и получить полноценный конфликт", - сказал он.
Дипломат отметил, что венгерская и румынская общины, проживающие на западе Украины, "в определенной степени отделены от украинского общества, у них есть свои сообщества, достаточно гомогенные, которые имеют собственный язык, которые очень активно используют контакты с Венгрией и Румынией". Филипчук подчеркнул, что власти Венгрии и Румынии провели консультации на высоком уровне и договорились "о давлении на Украину с целью изменения отдельных статей закона "Об образовании".
"И очень хорошо, если удастся достичь с ними компромисса и не оставлять этот вопрос неурегулированным длительный период времени", - сказал он. Дипломат считает, что принятый закон в нынешнем виде является бесспорной ошибкой Киева, несмотря на то, что у украинской стороны есть определенные аргументы в свою пользу.