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Глава МИД КНДР: Пхеньян рассматривает санкции ООН как акт "войны и агрессии"

Международная панорама
11 октября, 18:45 UTC+3

В ответ КНДР не откажется от применения своих последних средств, подчеркнул Ли Ён Хо

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ПХЕНЬЯН, 11 октября. /ТАСС/. КНДР рассматривает санкционное давление со стороны ООН, которая в сентябре резко ужесточила экономические санкции в отношении Пхеньяна, как проявление агрессии в отношении страны, заявил в беседе с делегацией ТАСС в Пхеньяне министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

По его словам, ответственность за санкции, которые он охарактеризовал как "незаконные", несут не только США как их инициатор, но и страны, которые проголосовали за них в Совбезе ООН.

"Правительство нашей республики уже неоднократно заявляло, что любые попытки сдавить нам горло, задушить, предпринимаемые под предлогом выполнения санкционной резолюции, равнозначны акту агрессии и войны, что в ответ мы не откажется от применения своих последних средств", - сказал он. 

Делегация ТАСС во главе с генеральным директором агентства Сергеем Михайловым находится с визитом в КНДР по приглашению Центрального телеграфного агентства Кореи.

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