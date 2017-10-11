Глава МИД КНДР: США ссорят РФ и КНДР, втягивая Москву в санкции против Пхеньяна

ПХЕНЬЯН, 11 октября. /ТАСС/. США вбивают клин между Россией и КНДР, втягивая Москву в санкционную войну против Пхеньяна, но такая политика выглядит абсурдно, поскольку Москва сама является объектом санкционного давления со стороны США, заявил в среду в беседе с делегацией ТАСС в Пхеньяне министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

"Сейчас США вводят санкции в отношении обеих стран - КНДР и России, одновременно пытаясь подключить Россию к санкционной кампании против КНДР с целью посеять раздор между нашими странами. Надеюсь, что ТАСС доведет до сознания всех россиян абсурдность этой политики и, таким образом, будет способствовать укреплению дружбы между нашими народами, обеспечению мира и безопасности в этом регионе", - сказал министр.

Совет Безопасности ООН в середине сентября проголосовал за ужесточение экономических санкций в отношении КНДР в ответ на ядерные испытания и проведение запусков баллистических ракет. Соответствующую резолюцию СБ, принятую по инициативе США, поддержали Китай и Россия. При этом резолюция по сравнению с первоначальным жестким вариантом была смягчена, в том числе и по инициативе России.

Делегация ТАСС во главе с генеральным директором агентства Сергеем Михайловым находится с визитом в КНДР по приглашению Центрального телеграфного агентства Кореи.