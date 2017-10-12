Пентагон может внести изменения в процесс обучения военных в Африке

Погорельцам "Синдики" предложили 1,5 года торговать в контейнерахОбщество 12 октября, 1:31
В прокат выходит лауреат "Кинотавра" фильм "Аритмия" Бориса ХлебниковаКультура 12 октября, 0:47
Матвиенко: распределение средств на культуру должно быть честным и прозрачнымКультура 12 октября, 0:23
Матвиенко заявила, что нет оснований включать ее в число претендентов на пост премьераПолитика 12 октября, 0:13
ЦСКА и "Химки" стартуют в очередном сезоне баскетбольной ЕвролигиСпорт 12 октября, 0:09
ESPN: WBA объявила россиянина Бивола чемпионом в полутяжелом весеСпорт 11 октября, 23:43
Высокоскоростной солнечный ветер вызвал на Земле магнитную бурю в 5 балловНаука 11 октября, 23:22
Марков назвал хоккей в КХЛ более энергозатратным, чем в НХЛСпорт 11 октября, 23:21
Андрей Малахов основал телекомпаниюОбщество 11 октября, 23:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Министерство обороны США рассматривает вопрос о возможных изменениях в процессе подготовки американскими инструкторами военнослужащих африканских стран. Как сообщило в среду информационное агентство Associated Press (AP), об этом заявил во время поездки по военным базам в штате Флорида министр обороны США Джеймс Мэттис, комментируя гибель на прошлой неделе в Нигере трех американских военнослужащих из частей спецназначения.
По его словам, сейчас изучается вопрос о том, следует ли внести изменения в эти операции по боевой подготовке.
Как отметило агентство AP, американские официальные лица считают, что боевики, напавшие на американских военнослужащих, связаны с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Ранее Африканское командование ВС США сообщило, что совместный патруль ВС Нигера и США был атакован в минувшую среду на юго-западе африканской страны.