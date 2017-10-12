Пентагон может внести изменения в процесс обучения военных в Африке

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Министерство обороны США рассматривает вопрос о возможных изменениях в процессе подготовки американскими инструкторами военнослужащих африканских стран. Как сообщило в среду информационное агентство Associated Press (AP), об этом заявил во время поездки по военным базам в штате Флорида министр обороны США Джеймс Мэттис, комментируя гибель на прошлой неделе в Нигере трех американских военнослужащих из частей спецназначения.

По его словам, сейчас изучается вопрос о том, следует ли внести изменения в эти операции по боевой подготовке.

Как отметило агентство AP, американские официальные лица считают, что боевики, напавшие на американских военнослужащих, связаны с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Ранее Африканское командование ВС США сообщило, что совместный патруль ВС Нигера и США был атакован в минувшую среду на юго-западе африканской страны.