Более 850 сотрудников прокуратуры Венесуэлы будут следить за ходом региональных выборов

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Венесуэльские власти направят 876 прокуроров следить за соблюдением законности на региональных выборах в 23 штатах страны. Об этом сообщил в среду Тарек Вильям Сааб, назначенный Конституционной ассамблеей генеральным прокурором Боливарианской Республики. Губернаторские выборы назначены на 15 октября.

"Мы надеемся, что это мероприятие пройдет мирно, без насилия, чтобы мир понял, что Венесуэла - демократическая страна, свободная и уважающая политические права граждан на свободное волеизъявление", - сказал Сааб. За ходом выборов будут следить еще 200 сотрудников из ситуационного центра, который будет развернут в генеральной прокуратуре.

К участию в воскресном голосовании приглашены более 18 млн избирателей. В минувшее воскресенье президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил уверенность в победе проправительственных кандидатов на губернаторские посты.